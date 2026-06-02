Messi, Ronaldo và cuộc đua kỷ lục điên rồ tại World Cup 02/06/2026 11:05

(PLO)- World Cup 2026 đang đến rất gần và người hâm mộ bóng đá thế giới hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá hiện đại, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, xuất hiện trên sân khấu danh giá nhất hành tinh.

Khi cả hai lão tướng Ronaldo và Messi đều đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, giải đấu tại Bắc Mỹ trở thành chương cuối trong hành trình World Cup kéo dài gần hai thập kỷ của họ.

Tuy nhiên, trước khi khép lại giấc mơ World Cup, Messi và Ronaldo vẫn còn cơ hội tạo nên những cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Thậm chí, một số kỷ lục có thể bị phá vỡ ngay từ những trận đấu đầu tiên của vòng bảng.

Hiện tại, Messi và Ronaldo đang chia sẻ thành tích tham dự nhiều kỳ World Cup nhất với năm lần góp mặt. Họ đứng ngang hàng cùng những huyền thoại như Lothar Matthaus, Antonio Carbajal, Rafael Marquez và Andres Guardado.

2 ngôi sao bóng đá của Bồ Đào Nha và Argentina đã chơi 5 mùa World Cup. Ảnh: EPA.

Nếu được ra sân tại World Cup 2026, dù chỉ vài phút, hai siêu sao này sẽ trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup khác nhau. Đây là cột mốc mà chưa ai từng chạm tới kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1930.

Messi hiện có cơ hội lập nên dấu mốc đó trước Ronaldo bởi Argentina sẽ thi đấu trận mở màn sớm hơn Bồ Đào Nha. Dù vậy, cuộc cạnh tranh giữa hai huyền thoại chắc chắn chưa dừng lại ở đó.

Một trong những cuộc đua đáng chú ý nhất liên quan đến số trận thi đấu tại World Cup. Messi đang dẫn đầu danh sách mọi thời đại với 26 lần ra sân. Ronaldo hiện có 22 trận và vẫn còn cơ hội vượt qua người đồng nghiệp nếu Bồ Đào Nha tiến sâu, trong khi Argentina dừng bước sớm hoặc Messi gặp vấn đề về thể lực trong giải đấu. Khoảng cách bốn trận là hoàn toàn có thể san lấp ở một kỳ World Cup kéo dài tới bảy trận đối với đội vô địch.

Messi và Ronaldo đã chia nhau 13 Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Ở khía cạnh ghi bàn, Messi đang đứng trước cơ hội lớn để tấn công kỷ lục tồn tại nhiều năm của Miroslav Klose. Huyền thoại người Đức đang là chân sút số một lịch sử World Cup với 16 pha lập công. Messi đã sở hữu 13 bàn thắng và chỉ còn cách cột mốc ấy đúng ba lần làm tung lưới đối phương. Với vai trò thủ lĩnh của đương kim vô địch Argentina, cơ hội dành cho anh là rất rõ ràng.

Trong khi đó, Ronaldo lại gặp bất lợi đáng kể. Siêu sao người Bồ Đào Nha mới ghi được 8 bàn tại World Cup và điều đáng chú ý là tất cả đều xuất hiện ở vòng bảng. Trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế, anh vẫn chưa từng ghi bàn ở giai đoạn knock out của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vì vậy, việc cạnh tranh kỷ lục của Klose gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với CR7.

Bên cạnh đó, Messi còn hướng đến một cột mốc khác gắn liền với huyền thoại Pele. Theo những thống kê được công nhận rộng rãi, Pele đang sở hữu 10 pha kiến tạo tại World Cup. Messi hiện chỉ còn kém hai lần dọn cỗ thành bàn. Nếu Argentina tiếp tục duy trì sức mạnh như tại Qatar 2022, khả năng El Pulga san bằng hoặc vượt qua huyền thoại Brazil sẽ xảy ra.

Rất nhiều kỷ lục Cúp thế giới đang chờ đón 2 danh thủ bóng đá. Ảnh: EPA.

Một kỷ lục khác cũng đang chờ Messi chinh phục là số lần xuất hiện trong trận chung kết World Cup. Huyền thoại Cafu từng ba lần liên tiếp góp mặt ở các trận tranh cúp vàng cùng Brazil vào các năm 1994, 1998 và 2002. Messi đã chơi hai trận chung kết vào các năm 2014 và 2022. Nếu Argentina tiến vào trận đấu cuối cùng tại World Cup 2026, anh sẽ sánh ngang thành tích đáng nể của cựu đội trưởng Selecao.

Trong khi đó, Ronaldo lại theo đuổi những cột mốc liên quan đến tuổi tác. Nếu Bồ Đào Nha lọt vào chung kết, CR7 sẽ bước vào trận đấu khi đã hơn 41 tuổi. Điều đó giúp anh vượt qua Dino Zoff để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu trong một trận chung kết World Cup. Xa hơn nữa, nếu ghi bàn ở trận đấu ấy, Ronaldo sẽ thiết lập thêm một kỷ lục lịch sử khác mà suốt gần 70 năm qua chưa ai phá nổi.

World Cup 2026 vì thế là sân khấu cuối cùng để Messi và Ronaldo viết thêm những chương huy hoàng vào sự nghiệp lẫy lừng của mình. Chưa biết kết quả ra sao, hai huyền thoại này vẫn đang có nhiều cơ hội biến mùa hè tại Bắc Mỹ thành một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất lịch sử.