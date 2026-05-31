Rashford gửi thông điệp về thương vụ chuyển nhượng với Barcelona 31/05/2026 12:59

Marcus Rashford đã đăng tải một thông điệp khi tương lai của anh tại Manchester United vẫn chưa rõ ràng sau khi thời hạn cho mượn tại Barcelona sắp kết thúc. Marcus Rashford đã tuyên bố sẽ "tiếp tục tiến về phía trước" khi giấc mơ chuyển chính thức đến Barcelona của anh dường như tan vỡ vào cuối tuần này.

Ngôi sao của MU Marcus Rashford hy vọng sẽ chuyển đến Barcelona chính thức, nhưng việc đội chủ sân Camp Nou chi 69 triệu bảng Anh để chiêu mộ Anthony Gordon đã khiến tương lai của anh trở nên bấp bênh. Ngôi sao người Anh đã trải qua toàn bộ mùa giải theo dạng cho mượn tại Barcelona từ MU, sau khi bày tỏ mong muốn rời Old Trafford vào mùa hè năm ngoái.

Marcus Rashford đã có một mùa giải xuất sắc tại Barca, ghi 14 bàn thắng và có 14 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường, màn trình diễn đó đã giúp anh giành được một suất trong đội hình của Thomas Tuchel cùng tuyển Anh tham dự World Cup 2026 mùa hè này.

Tuy nhiên, tương lai của Marcus Rashford vẫn còn bỏ ngỏ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến gần. Cầu thủ 28 tuổi này đã ra sân trong trận đấu cuối cùng trong thời gian cho mượn tại Barcelona và vẫn chưa rõ anh sẽ thi đấu ở đâu vào mùa giải tới.

Tương lai của Rashford đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. ẢNH: Europa Press Sports

Barcelona có quyền lựa chọn mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng Anh vào mùa hè này, nhưng thời gian để kích hoạt điều khoản đó trước khi nó hết hạn đang dần cạn kiệt. Trong bối cảnh tương lai của mình vẫn còn nhiều bất định, Rashford đã đăng tải một thông điệp lên mạng xã hội.

Cầu thủ được Manchester United cho mượn đã chia sẻ một loạt ảnh trên Instagram cho 22,2 triệu người theo dõi của mình, ghi lại cảnh anh đang tập luyện cá nhân, kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Cứ tiếp tục tiến lên".

Kế hoạch của Barcelona về tương lai của Rashford mùa hè này vẫn còn là điều bí ẩn, đặc biệt là sau khi họ đã chi một khoản tiền lớn để chiêu mộ Gordon từ Newcastle United. Gordon chính thức trở thành cầu thủ của Barcelona vào thứ Sáu, khi tuyển thủ Anh chuyển đến Camp Nou từ St James' Park với mức phí chuyển nhượng được cho là 80 triệu euro (69,3 triệu bảng).

Quyết định chiêu mộ Gordon của Barcelona đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu họ có tìm cách đưa Rashford ở lại theo dạng chuyển nhượng chính thức hay không, khi cả hai cầu thủ thường xuyên thi đấu ở cùng một vị trí trên sân.

Cũng có những nguồn tin cho rằng Barcelona đang nhắm đến việc chiêu mộ Bernardo Silva theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi tuyển thủ Bồ Đào Nha rời Manchester City vào mùa hè này. Tờ Sport của Tây Ban Nha đưa tin nếu Barcelona theo đuổi việc chiêu mộ Silva, họ sẽ không thúc đẩy việc mua đứt Rashford trong mùa hè này.

Nếu điều đó xảy ra, Manchester United sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng về tương lai của Rashford, một quyết định có thể bao gồm việc tìm kiếm một CLB khác cho tiền đạo này hoặc đưa anh trở lại đội hình chính dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Michael Carrick. Arsenal, đội á quân Champions League, là một trong số những CLB được cho là quan tâm đến Marcus Rashford trong những tuần gần đây.