MU, Liverpool và Arsenal có thể mua 7 ngôi sao với giá rẻ 30/05/2026 07:39

Các CLB xuống hạng Premier League có thể bán một số cầu thủ ngôi sao của mình với giá rẻ trong mùa hè này. MU, Liverpool hay Arsenal sẽ nhắm đến các CLB mới xuống hạng để tìm kiếm những món hời trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. West Ham United đã không thể trụ hạng vào ngày cuối cùng của mùa giải và sẽ xuống chơi ở Championship mùa giải tới, cùng với Burnley và Wolverhampton Wanderers.

Ba CLB này có thể sẽ cắt giảm chi phí khi đối mặt với thực tế tài chính khắc nghiệt từ việc không còn chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Việc bán các cầu thủ ngôi sao có thể giúp tăng cường tài chính cho các đội xuống hạng khi họ tìm cách chuẩn bị cho cuộc đua thăng hạng.

Ngược lại, những đội bóng như Arsenal, Manchester United và Liverpool có thể xem sự xuống hạng của các đội bóng khác như một cơ hội. Khi 3 ông lớn của bóng đá Anh chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn, họ có thể có cơ hội chiêu mộ một số cầu thủ tài năng với giá rẻ.

Mặc dù các đội bóng này không trụ hạng thành công, 7 ngôi sao của họ, với tổng giá trị 238 triệu bảng, đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình tại Ngoại hạng Anh. Dưới đây, Mirror Football sẽ điểm qua những ngôi sao từ các CLB xuống hạng mà các đội như Arsenal, MU và Liverpool có thể nhắm đến trong mùa hè này.

Bowen đang trong tầm ngắm của MU và Liverpool. ẢNH: CAMERA SPORTS

Jarrod Bowen

Đội trưởng của West Ham United là cái tên nổi bật nhất trong danh sách này. Jarrod Bowen đã được liên hệ với cả MU và Liverpool khi anh đang cân nhắc những bước đi tiếp theo của mình. Cầu thủ 29 tuổi người Anh đã ghi 9 bàn và có 11 pha kiến ​​tạo tại Premier League nhưng không thể giúp West Ham thoát khỏi việc xuống hạng.

Hợp đồng của Bowen với West Ham kéo dài đến năm 2030, có nghĩa là sẽ cần một khoản phí rất lớn để thuyết phục West Ham bán. Tuy nhiên, tờ Guardian (Anh) đưa tin West Ham sẽ cần huy động hơn 100 triệu bảng Anh trong mùa hè này, và Bowen nằm trong số những cầu thủ đang được nhiều CLB quan tâm.

Sau khi West Ham xuống hạng, Bowen đã đưa ra một thông điệp thể hiện tình yêu với CLB của mình khi trả lời phỏng vấn Sky Sports: “Sẽ có những tin đồn, sẽ có những lời bàn tán. Nhưng cuối cùng, điều tôi thấy là đưa CLB này trở lại Premier League vì đó là nơi nó xứng đáng được thuộc về",

2. Mateus Fernandes

Mateus Fernandes là một cầu thủ khác của West Ham được cho là sẽ ra đi vào mùa hè. Arsenal và MU đang quan tâm đến tiền vệ 21 tuổi này, người đã gia nhập West Ham với giá 38 triệu bảng Anh từ Southampton vào mùa hè năm ngoái.

Mateus Fernandes là mẫu tiền vệ mà MU đang tìm kiếm. ẢNH: NURPHOTO

3. Crysencio Summerville

Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Summerville hoàn thiện bộ ba cầu thủ của West Ham có thể giúp CLB thu về hơn 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Crysencio Summerville đã ghi rất nhiều bàn thắng vào đầu năm và kết thúc mùa giải với 9 pha tham gia ghi bàn. Cầu thủ 24 tuổi này có thể trở thành phương án dự bị cho Liverpool hoặc MU nếu họ nhắm đến các cầu thủ chạy cánh trái trong mùa hè này.

4. Joao Gomes

Tiền vệ Joao Gomes của Wolves là một trong nhiều ngôi sao Premier League nằm trong tầm ngắm của MU. Đội bóng của HLV Michael Carrick đang tìm người thay thế Casemiro và muốn ký hợp đồng với ít nhất hai tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Trước đó, có thông tin cho rằng Wolves định giá cầu thủ quốc tế người Brazil 25 tuổi này ở mức 43 triệu bảng Anh, nhưng việc xuống hạng có thể làm thay đổi mức giá đó. Tuy nhiên, bất kỳ CLB nào muốn ký hợp đồng với Gomes có thể cần phải hành động nhanh chóng sau những thông tin cho rằng anh sắp chuyển đến Atletico Madrid.

5. Andre

Trước đây, Andre từng là mục tiêu của Liverpool và kể từ đó được đồn đoán là người kế nhiệm tiềm năng của Casemiro tại MU. Cầu thủ 24 tuổi này được định giá 35 triệu bảng Anh nhưng về cơ bản đã dập tắt những tin đồn chuyển nhượng bằng việc ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm với Wolves.

Mane có giá đến 50 triệu bảng Anh. ẢNH: CAMERA SPORTS

6. Mateus Mane

Mateus Mane đã trở thành ngôi sao đột phá trong một mùa giải nhìn chung khá tệ hại của Wolves. Tiền vệ 18 tuổi này gây ấn tượng trong 27 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, ghi ba bàn và có hai pha kiến ​​tạo. Mane có mức giá dự kiến ​​50 triệu bảng Anh khi anh đang nhận được sự quan tâm lớn từ các CLB ở Ngoại hạng Anh.

7. Zian Flemming

Đây là lựa chọn có phần táo bạo hơn. Tiền đạo 27 tuổi người Hà Lan Flemming hiện được Transfermarkt định giá khoảng 10 triệu bảng Anh. Anh đã ghi 11 bàn cho Burnley trong mùa giải đầu tiên tại Premier League và có thể có giá trị như một tiền đạo dự bị số 9.