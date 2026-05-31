Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc-Nam 31/05/2026 09:34

(PLO)- Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc Bắc-Nam bất ngờ bốc cháy, tài xế kịp dừng xe và thoát thân.

Vụ cháy xe xảy ra vào lúc khoảng 5 giờ 30 phút sáng 31-5, trên cao tốc Bắc-Nam (đoạn qua xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Xe tải mang BKS 89H-085.xx bỗng bốc cháy.

Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa cháy xe tải.

Lúc này tài xế là anh Nguyễn Thanh Hiếu (29 tuổi, trú Quảng Ngãi) kịp dừng xe bên đường và thoát khỏi cabin, kêu cứu.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ kịp thời tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ổn định trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó đám cháy đã được dập tắt, nhưng chiếc xe đang bị cháy rụi.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.