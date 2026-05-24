Ô tô bốc cháy khi đi qua con đường phơi đầy rơm rạ 24/05/2026 16:08

(PLO)- Dưới thời tiết nắng nóng, chiếc ô tô cá nhân chạy trên con đường nông dân phơi nhiều rơm rạ không may bốc cháy dữ dội chưa rõ nguyên nhân.

Gần trưa 24-5, một chiếc ô tô cá nhân đang chạy trên con đường phơi đầy rơm rạ (thuộc địa bàn xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy từ phía trước xe.

Hiện trường vụ ô tô bốc cháy.

Tài xế vội vàng dừng xe và thoát khỏi ghế lái rồi tìm cách dập lửa cứu xe.

Một người định dùng rơm nhúng nước dập lửa đang bùng cháy ở khu vực máy ô tô, nhưng mọi người đã can ngăn vì lo sợ rơm cháy mạnh hơn.

Ô tô bốc cháy. Video người dân cung cấp.

Người dân dùng bình chữa cháy loại nhỏ và dùng mũ bảo hiểm múc nước từ ruộng lên giúp chữa cháy. Sau đó ngọn lửa đã được dập tắt nhưng khu vực phía trước máy bị cháy hỏng.

Được biết, chủ xe mới mua chiếc xe nêu trên gần đây và khi đang chạy từ cầu Rộ (quốc lộ 46) về xã Thanh Chi (cũ), nay là xã Hoa Quân thì xảy ra hoả hoạn. Thời điểm chiếc xe bị cháy thời tiết nắng nóng.

Nguyên nhân dẫn đến cháy xe đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.