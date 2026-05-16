Cháy xe buýt dữ dội trên đường phố Hà Nội dưới thời tiết nắng nóng 16/05/2026 11:39

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 16-5, trên đường Lý Thường Kiệt - Bà Triệu (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) xảy ra vụ hoả hoạn, xe buýt đang chạy bất ngờ bốc cháy. Người dân cho biết họ phát hiện khói, lửa bốc lên từ phía sau xe.

Hiện trường vụ cháy xe buýt trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Tài xế xe buýt là anh PTK (46 tuổi, trú Hà Nội) đã kịp dừng xe và hô hoán hành khách khẩn trương xuống xe, chạy thoát ra ngoài.

Do lửa, khói bốc cao dữ dội, tài xế và người dân không thể dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, thời tiết ở Hà Nội nắng nóng, oi bức. Quá trình cháy, xe có phát ra những tiếng nổ nhỏ.

Cháy xe buýt dưới thời tiết nắng nóng. Video: M.NGUYỄN.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã điều 2 xe cứu hoả đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Ngay sau đó, đám cháy đã được dập tắt nhưng chiếc xe đã cháy trơ khung sắt.