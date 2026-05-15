Công an thông tin vụ cháy nhà ở Hà Nội, 1 người tử vong 15/05/2026 10:20

(PLO)- Trong lúc chữa cháy, cứu nạn vụ hoả hoạn tại nhà dân, công an phát hiện một nạn nhân đã tử vong.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay (15-5), tại nhà dân xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai, TP Hà Nội.

Ngôi nhà bị cháy có 2 tầng, diện tích khoảng 120 m²/ sàn. Khu vực xảy ra cháy tại tầng lửng của ngôi nhà có diện tích khoảng 20 m2 nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 29 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH xuất 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng ca trực trung tâm cũng xuất 2 xe chỉ huy khẩn trương xuống hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn. Qua trinh sát nắm tình hình, xác định trong nhà còn người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp ngôi nhà, ngăn chặn cháy lan.

Đến khoảng 2 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân đã tử vong.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn.