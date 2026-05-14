Vụ nằm trên nắp capo ô tô: Khởi tố cả bố vợ và con rể 14/05/2026 21:27

(PLO)- Con rể cởi trần nằm trên nắp capo nhưng bố vợ vẫn lái xe chạy dẫn đến cả bố vợ và con rể cùng bị khởi tố.

Tối 15-5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Linh và ông Lê Đình Quang (con rể ông Linh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Quang nằm trước ô tô của bố vợ lái chạy trên đường.

Ông Linh (57 tuổi) trú xã Quảng Oai, Hà Nội và Quang (32 tuổi, trú phường Ba Đình, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, trước đây, ông Linh thường cho gia đình Quang (con rể) mượn xe để đưa đón con đi học. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Linh yêu cầu lấy lại phương tiện nhưng Quang không đồng ý.

Ngày 29-4, ông Linh lái xe đưa các cháu đi học thì ông Quang trèo lên nắp capo nhằm ngăn cản xe di chuyển. Mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm, ông Linh vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 32, hướng đi Quảng Oai - Cầu Trung Hà, TP Hà Nội.

Sự việc sau đó được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quảng Oai đã điều tra, làm rõ hành vi của cả hai gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng xấu đến an toàn công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.