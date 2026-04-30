Bị đòi lại xe, con rể cởi trần nằm trên nắp capo nhưng bố vợ vẫn lái xe chạy 30/04/2026 10:09

(PLO)- Con rể cởi trần nằm trên nắp capo và kính chắn gió, nhưng bố vợ vẫn lái xe chạy trên quốc lộ nên cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Sáng 30-4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vụ việc người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên Công an xã Quảng Oai (TP Hà Nội) tiếp nhận và đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Con rể nằm trên nắp capo và kính chắn gió xe bố vợ.

Trước đó, trên cộng đồng mạng xã hội đăng tải: Tại xã Quảng Oai, Hà Nội, xe ô tô BKS: 29A-316.xx đang di chuyển, ở trên mặt trước kính chắn gió bên lái có một nam thanh niên cởi trần mặc quần đùi màu đen nằm ngửa tay trái cầm thoại.

Từ thông tin trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội giao Đội CSGT đường bộ số 9 phối hợp cùng Công an xã Quảng Oai tiến hành xác minh làm rõ.

Qua đó, công an xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng hôm qua (29-4), trên tuyến đường quốc lộ 32 (thuộc địa phận Phố Nả, xã Quảng Oai) và chiếc xe ô tô nêu trên (BKS 29A-316.xx) do ông CVL (57 tuổi, trú xã Quảng Oai) đứng chủ và điều khiển.

Người cởi trần, mặc quần đùi màu đen tay cầm điện thoại di động nằm ngửa trên nắp capo mặt trước kính chắn gió bên lái là LĐQ (34 tuổi, trú phường Ba Đình, Hà Nội)- con rể của ông L.

Nguyên nhân vụ việc, trước đó ông L có cho gia đình con rể là anh LĐQ (34 tuổi, trú phường Ba Đình, Hà Nội) sử dụng để đưa đón hai cháu đi học. Do mâu thuẫn với con rể, ông L không cho anh Q sử dụng chiếc xe và đòi lại chiếc xe nhưng anh Q không đồng ý.

Công an, CSGT đã vào cuộc xác minh làm việc với những người liên quan. Ảnh: Cục CSGT.

Đến khoảng 8 giờ sáng 29-4, ông L lái xe ô tô chở hai cháu đi học, nhưng anh Q không ý, nên anh Q đã trèo lên và nằm trên mặt kính chắn gió phía trước đầu xe để ngăn cản không cho ông L điều khiển. Bực tức trước thái độ của con rể, ông L vẫn điều khiển chiếc xe trên tham gia giao thông.

Vụ việc đang được Công an xã Quảng Oai tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ.