Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm lãnh đạo xã trên mạng xã hội 29/04/2026 16:28

(PLO)- Một người đàn ông ở Hà Tĩnh thường xuyên đăng tải các bài viết xúc phạm lãnh đạo và chính quyền địa phương trên mạng xã hội vừa bị xử phạt hành chính.

Ngày 29-4, Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) làm việc với ông LVN (67 tuổi, trú phường Thành Sen) và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông này.

Công an làm việc với ông N. Ảnh: CA

Theo đó, ông N bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm, xuyên tạc uy tín của lãnh đạo, chính quyền địa phương trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, ông N thường xuyên sử dụng trang cá nhân để đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều. Các nội dung này liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư về đất đai của người dân.

Trong đó, có bài viết ông N xúc phạm, xuyên tạc UBND xã Đức Thọ trong quá trình tiếp dân và giải quyết các vấn đề liên quan đất đai. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến an ninh trật tự.

Công an xã Đức Thọ đã chủ trì phối hợp Công an phường Thành Sen mời ông N đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông N thừa nhận hành vi và đã tự gỡ các bài viết vi phạm trên trang cá nhân.