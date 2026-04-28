Đang tìm kiếm thanh niên bị bệnh để lại xe và dép trên cầu Cửa Hội 28/04/2026 17:03

(PLO)- Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thanh niên 34 tuổi để lại xe và dép trên cầu Cửa Hội.

Chiều 28-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm anh LXD (34 tuổi, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) khu vực cầu Cửa Hội, hạ nguồn sông Lam.

Chiếc xe máy anh D để lại trên cầu Cửa Hội.

Sáng nay (28-4), người dân đi qua cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam nối đường quốc gia ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) phát hiện một chiếc xe máy và đôi dép để lại trên cầu.

Người dân đã báo cơ quan chức năng. Sau đó, chiếc xe máy và đôi dép được xác định là của anh D để lại trên cầu Cửa Hội. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh D khó khăn, anh bị bệnh phải điều trị 8 năm qua.

Nhận thông tin, mẹ của anh D ra bờ sông Lam gào khóc, gọi tên con và nói “mẹ đang cố gắng vay mượn chữa trị bệnh cho con và chưa bỏ cuộc…”. Nhiều người dân đến động viên, chia sẻ với người mẹ và mong điều kỳ diệu xảy ra, mong anh D để lại xe đang đi đâu đó sẽ trở về…

Người dân dìu, động viên mẹ của anh D đang đứng gào khóc gọi tên con bên bờ sông Lam.

Hiện các đội tìm kiếm thiện nguyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã mang cano và các thiết bị, dụng cụ đến chung tay cùng lực lược tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm anh D.