Bé 3 tuổi đi lạc đường ngủ một mình trong rừng đã được tìm thấy 26/04/2026 18:21

(PLO)- Điều kỳ diệu đã đến với cháu bé 3 tuổi ở tỉnh Thái Nguyên sau khi đi lạc rồi ngủ một mình bên khe suối trong rừng.

Sau 14 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lúc 9 giờ sáng 25-4, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy cháu ĐT TV (3 tuổi, trú thôn Nặm Cà, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên) ở trong rừng.

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy, đưa về từ rừng núi trong niềm vui của người thân.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều hôm qua (25-4), cháu V đi ra khỏi nhà và không rõ tung tích. Sau khi cùng người thân nỗ lực tìm kiếm cháu nhưng không thấy con ở đâu, chị Đặng Thị Lý (44 tuổi, mẹ của chú V) đã trình báo chính quyền địa phương và Công an xã Văn Lang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Văn Lang đã huy động lực lượng Công an, Quân sự phối hợp cùng gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm. Chính quyền, công an đã huy động tối đa nhân lực, chia thành các tổ rà soát tại các khe suối, nương rẫy, các tuyến đường liên thôn chạy đua với thời gian tìm kiếm cháu.

Công an cũng soát hệ thống camera an ninh và phát động toàn dân trên địa bàn tham gia tìm kiếm cháu bé. Đêm tối, địa bàn hiểm trở, công tác tìm kiếm gặp khó khăn, nhưng các lực lượng đã không ngủ, tìm kiếm xuyên đêm. Người thân lo lắng khi đã sang ngày mới vẫn chưa thấy tăm hơi cháu V.

Đến 9 giờ sáng 26-4, một tổ công tác của Công an xã và các lực lượng đang rà soát, tìm kiếm tại một địa điểm cách vị trí nhà chị Lý khoảng hơn 2km thì phát hiện dấu vết chân trẻ em và đồ chơi trẻ em ở khu vực khe suối. Lần theo dấu vết cách khoảng 200m đến 300m thì công an nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Tổ công tác nhanh chóng đi đến vị trí có tiếng trẻ em khóc thì phát hiện cháu V đang đứng trong bụi rậm. Trên người cháu có nhiều nốt đỏ do côn trùng (muỗi) đốt, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định nhưng tinh thần cháu bé hoảng sợ.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra sơ bộ sức khỏe, động viên và cho cháu V ăn, uống nước, sữa sau đó đưa cháu Văn về với gia đình an toàn. Hiện sức khỏe cháu ổn định. Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình nâng cao cảnh giác, quan tâm, trông coi trẻ nhỏ để tránh xảy ra các sự việc tương tự.