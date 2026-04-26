Bố mẹ đi vắng, nhà bị cháy làm 3 con nhỏ tử vong thương tâm 26/04/2026 18:08

(PLO)- Bố mẹ đi làm công nhân thuỷ điện và ở lại lán công trình, ba con nhỏ (học học lớp 8, lớp 6 và lớp 1) ở nhà chốt cửa ngủ thì bị cháy nhà.

Chiều 26-4, chính quyền địa phương đang giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình chị Lò Thị Nguyệt (40 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Pá Đớn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu) bị cháy nhà làm ba đứa con tử vong.

Vụ cháy nhà xảy ra vào rạng sáng hôm nay (26-4) làm ba con của vợ chồng chị Nguyệt tử vong gồm chú Pàn Thị Dài (14 tuổi), Pàn Thị Tuyết (12 tuổi) và Pàn Văn Vinh (7 tuổi).

Thông tin ban đầu, chị Nguyệt cùng chồng là anh Pàn Văn Lở đi làm công nhân thuỷ điện và ở lại lán công trình, ba con ở nhà chốt cửa ngủ. Rạng sáng nay, khi ba con đang ngủ thì xảy ra hoả hoạn, cháy từ nhà bếp lan lên nhà sàn.

Phát hiện vụ việc người dân và cơ quan chức năng đã đến ứng cứu, nhưng các con chốt cửa ngủ bên trong, trong khi lửa cháy lan nhanh nên không kịp giải cứu các con.

Lực lượng chức năng đến giúp đỡ gia đình vợ chồng chị Nguyệt, anh Lở.

Căn nhà bị cháy rụi và lan sang phòng học của một điểm trường tiểu học cạnh bên. Lãnh đạo xã Lê Lợi đã phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Lợi đang kêu gọi người dân, các mạnh thường quân cùng sẻ chia, động viên, giúp đỡ vợ chồng chị Nguyệt vượt qua khó khăn.