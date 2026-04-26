Công an thông tin về vụ cháy tại bãi đất chứa dầu thải ở Hà Nội 26/04/2026 09:03

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và 2 robot chữa cháy dập lửa trong điều kiện cháy dầu thải gây khói, khí độc, nhiệt lượng lớn.

Sáng 26-4, Công an TP Hà Nội cho hay đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại bãi đất chứa dầu thải thuộc xóm Lò, thôn Lộc Hà (xã Đông Anh, Hà Nội) vào khoảng 18 giờ 36 phút ngày 25-4.

Vụ cháy sinh ra khói, khí độc, nhiệt lượng lớn.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy xuất phát từ khu vực bãi chứa dầu thải, có nhiều vật liệu dễ cháy, sinh ra khói, khí độc, nhiệt lượng lớn, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và triển khai đội hình chữa cháy.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nỗ lực dập lửa.

Do vậy, công an đã phải huy động một xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, một xe téc, 2 xe tải, một xe chở bơm, 2 robot chữa cháy cùng gần 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, 2, 3, 7, 14, 18, 19, 20 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện của chính quyền địa phương, Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ phối hợp tham gia xử lý.

Robot chữa cháy được huy động tới hiện trường dập lửa. Ảnh: CA

Tại hiện trường, Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các mũi trinh sát tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế không để cháy lan. Các lực lượng phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ công tác chữa cháy.

Đến khoảng 19 giờ 33 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan.

Có một người đã kịp thời thoát nạn ra bên ngoài, bị thương nhẹ và đã tự đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường.

Thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê.