Cảnh sát phát huy ‘5 phút vàng’ kịp cứu cô gái trong vụ cháy nhà ở Hà Nội 18/01/2026 11:25

(PLO)- Nhờ giảm thời gian tiếp cận hiện trường, cảnh sát đã kịp cứu cô gái trong vụ cháy nhà và dập tắt đám cháy.

Sáng 18-1, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh ở phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Khoảng 23 giờ 52 phút đêm 17-1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh, số 11 ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực cứu cô gái trong vụ cháy đến nơi an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng khoảng 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, nhanh chóng tới hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lúc này, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực gác xép tầng 1. Một cô gái đã leo qua lan can sang nhà bên kịp thoát thân, một cô gái đang mắc kẹt tại tầng 4 của ngôi nhà đang cháy.

Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng thang cứu hộ tiếp cận tầng 3, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Đồng thời, các mũi công tác khẩn trương triển khai đội hình, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Trong vụ hỏa hoạn nêu trên, Công an TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả "5 phút vàng" trong chữa cháy - khoảng thời gian quý báu đầu tiên (3-5 phút) khi đám cháy mới bùng phát, kịp cứu người và dập lửa cứu tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, việc bố trí Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 từ số 51 Lãng Yên (phía ngoài đê sông Hồng) về thường trực tại số 39 Lương Yên đã giúp rút ngắn khoảng cách đến hiện trường vụ cháy từ 3,6 km xuống còn 2,8 km. Đồng thời, giảm thời gian tiếp cận từ 7 phút xuống còn khoảng 4 phút. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu người bị nạn và tổ chức chữa cháy hiệu quả.

Thời gian tới, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu, đề xuất mở rộng các vị trí thường trực, bố trí hợp lý lực lượng, phương tiện nhằm tiếp tục giảm bán kính bảo vệ, phát huy hiệu quả “5 phút vàng” trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.