Bắt tạm giam thanh niên đâm tử vong người khác sau mâu thuẫn tình cảm 28/02/2026 17:28

(PLO)- Sau mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Nùng dùng dao đâm bạn gái và 1 người đi cùng, khiến 1 người tử vong.

Ngày 28-2, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nùng (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, Nùng có quan hệ tình cảm với chị NTTT (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Ngày 13-2-2026, chị T. cùng một nhóm thanh niên đến phòng trọ do Nùng thuê tại xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long để gặp Nùng.

Thanh niên bị khởi tố vì dùng dao đâm bạn gái và người đi cùng khiến 1 người tử vong. Ảnh: CA

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Nùng dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát gây thương tích cho chị T. Thấy vậy, anh NVT (31 tuổi, đi cùng chị T) vào can ngăn thì cũng bị Nùng đâm nhiều nhát.

Hậu quả, anh NVT tử vong tại bệnh viện; chị T hiện đang được điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.