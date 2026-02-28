Bắt tạm giam thanh niên đâm tử vong người khác sau mâu thuẫn tình cảm

Ngày 28-2, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nùng (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội giết người.
Theo điều tra ban đầu, Nùng có quan hệ tình cảm với chị NTTT (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Ngày 13-2-2026, chị T. cùng một nhóm thanh niên đến phòng trọ do Nùng thuê tại xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long để gặp Nùng.
Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Nùng dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát gây thương tích cho chị T. Thấy vậy, anh NVT (31 tuổi, đi cùng chị T) vào can ngăn thì cũng bị Nùng đâm nhiều nhát.
Hậu quả, anh NVT tử vong tại bệnh viện; chị T hiện đang được điều trị.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.