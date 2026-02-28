Bắc Kinh lên tiếng thông tin Mỹ muốn chi thêm tiền cho hệ thống giám sát tàu ngầm Trung Quốc 28/02/2026 11:23

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng việc Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị chi thêm 12,6 tỉ USD để tăng cường giám sát các cuộc diễn tập quân sự, tàu ngầm và vệ tinh của Trung Quốc là "không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực".

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 27-2, trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin Bloomberg về việc Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị chi thêm 12,6 tỉ USD để tăng cường giám sát các cuộc diễn tập quân sự, tàu ngầm và vệ tinh của Trung Quốc (TQ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cho rằng điều này "không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực".

“Mỹ sử dụng cái gọi là ‘mối đe dọa từ TQ’ như một cái cớ để tăng cường triển khai quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Điều này không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực và không phục vụ lợi ích của các quốc gia trong khu vực” – bà Mao nói.

Một tàu ngầm của Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trước đó, ngày 25-2, Bloomberg đưa tin về việc Lầu Năm Góc đề nghị Hạ viện Mỹ phê chuẩn thêm ngân sách để tăng cường giám sát các cuộc diễn tập quân sự, tàu ngầm và vệ tinh của Trung Quốc.

Theo hãng tin, khoản chi tiêu này được nêu chi tiết trong một tài liệu dài 85 trang được gửi đến Hạ viện Mỹ hồi đầu tháng 2. Khoản chi tiêu này tách biệt với gói chi tiêu quốc phòng chính thức trị giá 893 tỉ USD cho năm tài chính 2026 đã được thông qua vào tháng 1.

Văn bản nêu rõ khoản kinh phí mới “được dành riêng để tăng cường các nỗ lực quan trọng của Bộ Quốc phòng Mỹ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhằm đối phó với sự tăng cường quân sự chưa từng có của Trung Quốc và các mối đe dọa ngày càng tăng đối với lợi ích an ninh và sự thịnh vượng kinh tế của Mỹ trong khu vực”.

Văn bản kêu gọi quản trị quan hệ với Trung Quốc “bằng sức mạnh, chứ không phải đối đầu” và tập trung hơn vào các mối đe dọa do di cư, ma túy ở Tây bán cầu gây ra hơn là các mối quan hệ với Nga và Triều Tiên.

Phía Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.