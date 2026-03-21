NYT: Tổng thống Colombia Gustavo Petro đang bị Mỹ điều tra liên quan ma túy 21/03/2026 11:43

(PLO)- Hiện cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, Tổng thống Colombia Gustavo Petro chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào và ông tin tưởng rằng các cuộc điều tra ở Mỹ cuối cùng sẽ minh oan cho mình.

Theo thông tin từ tờ New York Times ngày 20-3, các công tố viên Mỹ đang thực hiện hai cuộc điều tra riêng biệt đối với Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

Theo New York Times, các luật sư của Mỹ tại Brooklyn và Manhattan (bang New York, Mỹ) đang điều tra xem liệu ông Petro có gặp các trùm buôn ma túy và vận động các đối tượng này quyên góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022 của ông hay không.

Trong ngày 20-3, Tổng thống Petro đưa ra một tuyên bố bác bỏ những cáo buộc này.

“Tại Colombia, không có bất kỳ cuộc điều tra nào về mối quan hệ của tôi với những đối tươ5ng buôn ma túy, vì một lý do đơn giản: Tôi chưa bao giờ trong đời nói chuyện với một đối tượng buôn ma túy nào” – ông Petro viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Vị tổng thống Colombia nói thêm rằng ông đã dặn các quản lý chiến dịch tranh cử không bao giờ nhận quyên góp từ các chủ ngân hàng hoặc những đối tượng buôn ma túy.

Ông Petro cho rằng phe đối lập cánh hữu của Colombia vì đã gây ra tranh cãi và tin tưởng rằng các cuộc điều tra ở Mỹ cuối cùng sẽ minh oan cho ông.

“Vì vậy, các thủ tục tố tụng ở Mỹ sẽ giúp tôi bác bỏ những cáo buộc của phe cực hữu Colombia, vốn thực sự có liên hệ mật thiết với các trùm buôn ma túy Colombia” – theo ông Petro.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2. Ảnh: Colombian Presidential Press Office/UPI

Theo New York Times, hiện cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và ông Petro chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào.

Tuy nhiên, giới quan sát chú ý đến thời điểm thông tin điều tra xuất hiện. Thông tin được đưa ra chỉ hai tháng rưỡi trước khi Colombia tổ chức cuộc bầu cử tổng thống được dư luận theo dõi sát sao vào ngày 31-5.

Ông Petro, vị tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia, chỉ được phép nắm quyền một nhiệm kỳ duy nhất và không ứng cử trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng cuộc bầu cử này nhiều khả năng sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về bốn năm cầm quyền của ông. Cuộc bầu cử cũng sẽ là một phép thử đối với liên minh Hiệp ước Lịch sử của ông Petro, với ứng cử viên Ivan Cepeda hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.

Theo Al Jazeera, diễn biến này có nguy cơ làm bùng phát căng thẳng giữa Mỹ và Colombia. Mâu thuẫn giữa Colombia và Mỹ gia tăng vào tháng 1 năm nay sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt Tổng thống Nicolas Maduro. Thời điểm đó, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên liệu Mỹ có tiến hành hành động quân sự chống lại Colombia hay không, ông Trump đã không bác bỏ thẳng.

Trong động thái được cho để xoa dịu căng thẳng, ông Trump và ông Petro đã có cuộc điện đàm sau đó và nhất trí gặp mặt.

Ông Petro đã đến Nhà Trắng vào đầu tháng 2 để hàn gắn mối quan hệ thường xuyên căng thẳng với ông Trump. Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ. Ông Petro đã chia sẻ một bức ảnh có chữ ký của ông Trump với dòng chữ: “Gustavo – một vinh dự lớn. Tôi yêu Colombia”.

Tuy nhiên cuộc gặp này không đủ mang lại niềm tin rằng hai vị tổng thống đã gạt bỏ bất đồng về cách thức kiềm chế nạn buôn lậu ma túy. Chính quyền ông Trump chỉ trích Colombia vì những chính sách mà Mỹ cho là quá mềm mỏng với tội phạm, bao gồm cả việc đàm phán với các nhóm vũ trang. Trong khi đó, ông Petro đã lên án Mỹ vì các chiến thuật gây chết người trong việc truy quét ma túy.

Theo thống kê từ Al Jazeera, Mỹ đã không kích ít nhất 46 tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương. Nhiều người trong số 159 người thiệt mạng là công dân Colombia.

Mỹ cũng đã đưa ra ý tưởng tiến hành các cuộc tấn công quân sự ở Mỹ Latinh nhằm vào những đối tượng bị tình nghi buôn bán ma túy. Gần đây Mỹ bắt đầu các hoạt động phối hợp với chính phủ Ecuador chống lại các băng đảng ở Ecuador, nước láng giềng của Colombia.

Diễn biến mới nhất, ngày 20-3, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM)- đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Mỹ Latinh – thông báo rằng quân đội Mỹ vừa tấn công một tàu buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương. Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 19-3. Hai người thiệt mạng và một người sống sót trong vụ việc, theo Washington Post.

Theo USSOUTHCOM, "tình báo đã xác nhận chiếc tàu kín tiếng này đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy đã biết ở đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy".

“Sau cuộc giao tranh, USSOUTHCOM ngay lập tức thông báo cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ kích hoạt hệ thống Tìm kiếm và Cứu hộ để tìm kiếm những người sống sót” – theo USSOUTHCOM.