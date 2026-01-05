Ông Trump nói có thể tấn công Venezuela lần hai, cảnh báo Colombia và Mexico 05/01/2026 11:46

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng tấn công Venezuela lần thứ hai, đồng thời đưa ra cảnh báo rắn với Colombia và Mexico nếu không kiểm soát dòng ma tuý trái phép.

Ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể cân nhắc tiến hành một hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Venezuela sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, trong trường hợp các thành viên còn lại của chính quyền Caracas không hợp tác với Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu này làm dấy lên khả năng Mỹ tiếp tục can dự quân sự tại khu vực Mỹ Latinh.

Ông Trump cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với Colombia và Mexico nếu hai nước này không kiểm soát tốt dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Chiến dịch Colombia nghe có vẻ phù hợp với tôi” - ông Trump nói, đồng thời nhận định Cuba (một đồng minh của Venezuela) đang ở trong tình trạng suy yếu và “có thể sụp đổ” mà không cần đến sự can thiệp quân sự từ Mỹ.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Venezuela khẳng định chính quyền hiện tại vẫn kiểm soát đất nước, đồng thời gọi việc Mỹ bắt giữ ông Maduro và phu nhân Cilia Flores là hành động “bắt cóc”.

“Venezuela chỉ có một tổng thống, đó là ông Nicolas Maduro. Người dân không nên mắc bẫy các hành động khiêu khích của kẻ thù” - Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello tuyên bố trong một đoạn ghi âm do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) công bố.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - Đại tướng Vladimir Padrino cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến nhiều binh sĩ, dân thường và phần lớn đội cận vệ của ông Maduro thiệt mạng.

Ông Padrino cũng cho biết lực lượng vũ trang Venezuela đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Colombia, Mexico và Cuba chưa lên tiếng về các phát ngôn của ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro bày tỏ quan ngại trước tình hình tại Venezuela, cũng như nguy cơ leo thang căng thẳng kéo theo.

Ông Petro chỉ trích “mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm tình hình thêm trầm trọng hoặc đẩy dân thường vào vòng nguy hiểm”.

“Cộng hòa Colombia tái khẳng định niềm tin rằng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ sự sống và phẩm giá con người phải được ưu tiên hơn bất kỳ hình thức đối đầu vũ trang nào” - ông Petro viết trên X.

Phần mình, Chính phủ Cuba cho biết 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào Caracas.

Theo thông báo từ Havana, Cuba sẽ để tang trong 2 ngày 5 và 6-1; các thông tin liên quan đến lễ tang sẽ được công bố sau. Tuyên bố của chính phủ Cuba không nêu nhiều chi tiết, chỉ cho biết toàn bộ những người thiệt mạng đều là thành viên của lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo Cuba.