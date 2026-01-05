Giá dầu giảm sau vụ Mỹ tấn công Venezuela 05/01/2026 07:52

(PLO)- Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á sau vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Giá dầu giảm vào ngày 5-1, gần hai ngày sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - người đứng đầu quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, theo hãng tin AFP.

Trong phiên giao dịch sáng 5-1 tại châu Á, dầu Brent giảm 0,21% xuống còn 60,62 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate giảm 0,35% xuống 57,12 USD/thùng.

Quang cảnh nhà máy lọc dầu El Palito của tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA. Ảnh: PDVSA

Lực lượng Mỹ tấn công Caracas vào rạng sáng 3-1 (giờ địa phương), ném bom các mục tiêu quân sự và bí mật đưa ông Maduro cùng Đệ nhất phu nhân Cilia Flores sang New York để ra tòa với các cáo buộc về buôn bán ma túy.

Theo AFP, sau nhiều năm thiếu đầu tư và chịu các lệnh trừng phạt, Venezuela hiện chỉ bơm khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày, giảm mạnh so với mức khoảng 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 1999.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela và đưa các công ty Mỹ tới khắc phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã xuống cấp nghiêm trọng ở quốc gia Nam Mỹ.

Nếu dầu từ Venezuela được đưa ra thị trường với khối lượng lớn hơn, tình trạng dư cung sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, qua đó khiến giá dầu - vốn đã giảm trong những tháng gần đây - tiếp tục chịu áp lực đi xuống.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng bên cạnh nhiều dấu hỏi lớn khác về tương lai của Venezuela, việc nâng sản lượng dầu lên đáng kể sẽ không hề dễ dàng hay nhanh chóng.

“Bất kỳ sự phục hồi nào của sản lượng cũng sẽ đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm quản lý kém và thiếu đầu tư” - nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng đầu tư UBS (Thụy Sĩ) nói với AFP.

Việc đầu tư vào thời điểm hiện tại cũng kém hấp dẫn, khi giá dầu đang chịu sức ép từ tình trạng dư cung và đã giảm trong năm 2025, bất chấp những lực cản tăng trưởng lớn như căng thẳng thuế quan và xung đột đang tiếp diễn tại Ukraine.