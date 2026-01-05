Tổng thống lâm thời Venezuela bác khả năng hợp tác với Mỹ, ông Trump cảnh báo rắn 05/01/2026 06:00

(PLO)- Chính quyền Venezuela khẳng định tiếp tục ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro sau khi Mỹ bắt giữ ông, trong bối cảnh Caracas tố Washington “bắt cóc” và kích hoạt lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền.

Ngày 4-11, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela - ông Diosdado Cabello tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiếp tục đoàn kết tuyệt đối ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro, khẳng định bộ máy lãnh đạo hiện tại vẫn kiểm soát tình hình tại Caracas.

“Ở đây, sự đoàn kết của lực lượng cách mạng được bảo đảm hơn bao giờ hết, và ở đây chỉ có một tổng thống, tên là Nicolas Maduro Moros” - ông Cabello nói.

Các quan chức hàng đầu trong chính quyền Maduro gọi việc Mỹ bắt giữ ông Maduro và phu nhân Cilia Flores là một vụ “bắt cóc”, đồng thời nhấn mạnh chính quyền vẫn đang điều hành đất nước, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc vận động ở thủ đô Caracas (Venezuela) hồi tháng 12-2025. Ảnh: Alejandro Cegarra/ The New York Times

Chia sẻ trên đài truyền hình nhà nước Venezuela, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - Đại tướng Vladimir Padrino cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến binh sĩ, dân thường và “một phần lớn” đội cận vệ của Tổng thống Maduro thiệt mạng.

Theo ông Padrino, lực lượng vũ trang Venezuela đã được kích hoạt nhằm bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ, đã tiếp quản vai trò lãnh đạo lâm thời với sự chấp thuận của Tòa án Tối cao Venezuela, dù bà khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống.

Bà Rodriguez cũng công khai bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Washington.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tạp chí The Atlantic ngày 4-1, ông Trump cảnh báo bà Rodriguez có thể phải “trả giá đắt hơn cả ông Maduro” nếu “không làm điều đúng đắn”.

Bộ Thông tin Truyền thông Venezuela chưa đưa ra phản hồi ngay trước đề nghị bình luận về phát biểu này.

Trước đó, ông Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và hiện bị giam tại một trung tâm tạm giữ ở New York, dự kiến ra hầu tòa vào ngày 5-1 (giờ Mỹ) với các cáo buộc liên quan ma túy.

Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela và tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Venezuela cần phải có chủ trương phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Theo ông Rubio, các lợi ích này bao gồm việc không để ngành dầu mỏ Venezuela rơi vào tay các đối thủ của Mỹ và chấm dứt nạn buôn bán ma túy. Ông Rubio cũng viện dẫn lệnh phong tỏa đang được Washington áp đặt đối với các tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt như một đòn bẩy gây sức ép.

Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ kiểm soát Venezuela theo cách nào.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ - ông Chuck Schumer nói rằng Nhà Trắng chưa làm rõ Mỹ dự định hiện diện tại Venezuela trong bao lâu cũng như sẽ cần triển khai bao nhiêu binh sĩ, theo đài ABC News.

Ông Schumer cho biết các nghị sĩ sẽ cân nhắc một biện pháp nhằm hạn chế các bước đi tiếp theo của chính quyền ông Trump tại Venezuela, dù triển vọng thông qua là không chắc chắn khi Quốc hội hiện do đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát.