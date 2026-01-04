Trung Quốc kêu gọi Mỹ thả vợ chồng tổng thống Venezuela ngay lập tức 04/01/2026 17:26

(PLO)- Trung Quốc kêu gọi Mỹ thả Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro và phu nhân ngay lập tức, đồng thời đề nghị giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.

Ngày 4-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã kêu gọi Mỹ thả Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro và phu nhân ngay lập tức. Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington đảm bảo an toàn cá nhân cho ông Maduro cùng phu nhân, đề nghị giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, theo tờ China Daily.

Trước đó, tối 3-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh việc Mỹ ngang nhiên sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và hành động chống lại tổng thống nước này”, theo tờ China Daily.

Tổng thống Nicolás Maduro bị nhân viên thực thi pháp luật Mỹ dẫn đi. Ảnh chụp màn hình: NHÀ TRẮNG

"Những hành động bá quyền như vậy của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela, đồng thời đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó” – Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân vào sáng 3-1. Ông Maduro sau đó được đưa đến Mỹ, bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở New York và sẽ ra tòa vào tuần tới.

Trong cuộc họp báo hôm 3-1, ông Trump xác nhận cả ông Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores sẽ phải đối mặt các cáo buộc liên quan ma túy và khủng bố ma túy.

Về phía Venezuela, bà Delcy Rodríguez trên cương vị phó tổng thống Venezuela vào ngày 3-1 cũng yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro, đồng thời cáo buộc những hành động của Mỹ chỉ nhằm chiếm đoạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. Bà Rodríguez đã được Toà án tối cao Venezuela chỉ định là tổng thống lâm thời nước này.