Dân Venezuela và Mỹ biểu tình phản đối việc Mỹ bắt ông Maduro 04/01/2026 10:25

(PLO)- Người dân Mỹ và Venezuela xuống đường biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela cũng như việc Mỹ bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngày 3-1, người dân Mỹ và Venezuela đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela cũng như việc Washington bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Người dân Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Hãng thông tấn Venezuela AVN đưa tin rằng các nhà hoạt động xã hội, người dân và lực lượng tiên phong chính trị của chính quyền bang Mérida đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ.

“Người dân Mérida, từ rạng sáng 3-1, đã tập trung trên các tuyến phố của bang chúng tôi để tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tổng thống Nicolás Maduro, đồng thời kiên quyết lên án hành động đang tìm cách khuất phục phẩm giá và nền độc lập của dân tộc có chủ quyền này” - Thị trưởng TP Mérida, ông Nelson Álvarez, nói.

Tại quảng trường Bolívar của thủ phủ bang, cùng với các thành viên của lực lượng tiên phong chính trị cấp bang, ông Álvarez khẳng định người dân sẽ tiếp tục được huy động trên toàn lãnh thổ và tại 240 khu vực cộng đồng, nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.

Trên các đường phố Mérida, tình hình nhìn chung vẫn bình thường, ngoại trừ việc người dân đổ về đông đảo các cơ sở thương mại để mua lương thực và những nhu yếu phẩm thiết yếu dự trữ, phòng ngừa các tình huống bất trắc có thể xảy ra, theo AVN.

Tại bang Monagas, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường Bolívar để phản đối vụ tấn công của Mỹ.

Biểu tình tại bang bang Monagas (Venezuela) ngày 3-1. Ảnh: AVN

Cuộc biểu tình này do Thống đốc Ernesto Luna, cùng các lãnh đạo quân sự, cảnh sát và dân sự chủ trì.

Tại cuộc biểu tình, ông Luna yêu cầu Mỹ trả tự do cho các lãnh đạo Venezuela, khẳng định phía sau họ là cả một dân tộc đang ủng hộ.

“Từ Maturín anh hùng và bất khả xâm phạm, từ Monagas yêu nước, chúng tôi lên án các hành động tấn công của Mỹ và vụ bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores; chúng tôi yêu cầu một bằng chứng cho thấy các lãnh đạo của chúng tôi vẫn còn sống” - ông Luna nói.

Lãnh đạo bang cũng cho biết tình hình tại Monagas hoàn toàn bình ổn, đồng thời kêu gọi các lực lượng quân sự, cảnh sát và nhân dân có tổ chức bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ của bang Monagas.

Biểu tình khắp các bang ở Mỹ

Nhiều bang ở Mỹ cũng diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Washington ở Venezuela, theo đài CNN.

Biểu tình ở bang Minneapolis (Mỹ) phản đối chiến dịch quân sự ở Venezuela ngày 3-1. Ảnh: The Minnesota Star Tribune

Tại các đô thị lớn như thủ đô Washington, D.C, New York, Boston, Chicago và Los Angeles, các đám đông lên tới khoảng 100 người đã tuần hành, hô khẩu hiệu và phất cao quốc kỳ Venezuela. Một số người bất chấp giá rét và mưa để lên tiếng phản đối cuộc tấn công quân sự này.

Biểu tình ở TP Los Angeles (bang California, Mỹ) phản đối chiến dịch quân sự ở Venezuela ngày 3-1. Ảnh: Los Angeles Times

Nhiều người Venezuela tại Mỹ tham gia biểu tình, giơ cao các biểu ngữ với những khẩu hiệu như “Không chiến tranh với Venezuela” và “Mỹ đừng can thiệp vào Mỹ Latinh”.