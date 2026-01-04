Ông Trump tuyên bố sẽ ‘điều hành’ Venezuela; Xác định vị trí ông Maduro; Caracas yêu cầu Mỹ thả người ngay lập tức 04/01/2026 05:29

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela cho đến “khi chúng tôi có thể thực hiện một quá trình chuyển tiếp an toàn”, trong khi đó, Hội đồng Quốc phòng Venezuela đã họp khẩn, yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngày 3-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela cho đến “khi chúng tôi có thể thực hiện một quá trình chuyển tiếp an toàn, phù hợp và thận trọng”, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump họp báo, vợ chồng ông Maduro được đưa tới New York

Tổng thống Trump đưa ra phát ngôn trên sau khi Mỹ phát động các cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Tại cuộc họp báo công bố chi tiết việc bắt giữ, Tổng thống Mỹ nói rằng trong bối cảnh xuất hiện khoảng trống quyền lực, Washington không muốn lặp lại tình trạng để một người khác lên nắm quyền, chỉ để rồi tiếp diễn “cùng một tình cảnh trong suốt nhiều năm dài”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) theo dõi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela ngày 3-1. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Ông Trump gọi chiến dịch bắt vợ chồng ông Maduro là một “cuộc tấn công chưa từng thấy kể từ Thế chiến II”, ca ngợi đây là “một trong những màn phô diễn sức mạnh, uy lực và năng lực của Mỹ hiệu quả nhất” trong lịch sử.

So sánh các đợt không kích với Chiến dịch Midnight Hammer (Nhát búa lúc nửa đêm) nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 7-2025 cũng như vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani năm 2020, ông Trump nói rằng toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela đã bị “vô hiệu hóa”.

Cũng theo ông Trump, với sự tham gia của lực lượng không quân, lục quân và hải quân Mỹ, chiến dịch đã thành công, không có thương vong nào phía Mỹ và không mất mát trang bị.

Ông Trump xác nhận cả ông Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores sẽ phải đối mặt các cáo buộc liên quan ma túy và khủng bố ma túy tại New York. Trước đó ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social hình ảnh được cho là ông Maduro ở trên tàu chiến USS Iwo Jima.

Hình ảnh Tổng thống Nicolas Maduro, được cho là trên tàu chiến USS Iwo Jima của Mỹ, do Tổng thống Donald Trump đăng tải. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Tại cuộc họp báo, ông Trump cáo buộc ông Maduro tiến hành một “chiến dịch bạo lực, khủng bố và phá hoại không ngừng” nhằm vào Mỹ, cho rằng điều này đã kéo dài nhiều năm sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông ta “đã hết hạn”.

Ông Trump cũng cáo buộc Maduro đưa các thành viên của băng nhóm Venezuela Tren de Aragua vào Mỹ để “khủng bố” các cộng đồng trên khắp cả nước, dẫn chứng việc nhóm này “chiếm giữ” các khu chung cư ở bang Colorado và bị cáo buộc liên quan vụ sát hại bé gái 12 tuổi Jocelyn Nungaray tại Houston năm 2024.

“Ông Maduro sẽ không bao giờ còn có thể đe dọa một công dân Mỹ nữa” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Chiều 3-11 (giờ Mỹ), CNN đưa tin rằng máy bay chở Tổng thống Maduro và vợ ông đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Stewart thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở New York.

Venezuela: Ông Maduro là tổng thống duy nhất, quyết bảo vệ tài nguyên và phẩm giá

Về phía Caracas, ngày 3-1, Hội đồng Quốc phòng Venezuela đã kích hoạt sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Maduro ký ban hành sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ, hãng thông tấn Venezuela AVN dẫn lời Phó tổng thống điều hành Delcy Rodríguez.

Phó tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodríguez tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Venezuela ngày 3-1. Ảnh: VĂN PHÒNG PHÓ TỔNG THỐNG VENEZUELA

Ngoài ra, trong bài phát trước toàn quốc, bà Rodríguez yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro, đồng thời cáo buộc những hành động của Mỹ chỉ nhằm chiếm đoạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

“Toàn bộ Venezuela được kích hoạt, cùng với sắc lệnh đã được Tổng thống Maduro ký ban hành, tổng thống duy nhất của Venezuela; đất nước này chỉ có một tổng thống, đó là ông Nicolas Maduro. Sau khi sắc lệnh được ký, Hội đồng Quốc phòng Quốc gia đang tiến hành chuyển văn bản này tới Chủ tịch Tòa án Tối cao để được bảo đảm tính hợp hiến cần thiết tại Phòng Hiến pháp” - bà Rodríguez nói.

Bà Rodríguez cho biết sắc lệnh này dự kiến được thực thi ngay từ thời điểm hiện tại và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, đoàn kết, đồng thời chấp hành mệnh lệnh của tổng thống về việc huy động thường trực để bảo vệ phẩm giá của đất nước.

“Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình. Ngày nay, nhân dân Venezuela có nhận thức rất cao về ý nghĩa của các nguồn hydrocarbon cũng như các tài nguyên của đất nước” - phó tổng thống Venezuela nhấn mạnh.