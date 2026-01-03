Đại sứ quán Mỹ yêu cầu công dân rời Venezuela ngay lập tức 03/01/2026 16:04

(PLO)- Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela ban hành cảnh báo đỏ về việc đi tới Venezuela và yêu cầu công dân Mỹ rời Venezuela ngay lập tức, trong khi nhiều cơ quan chính phủ Mỹ như Nhà Trắng, Lầu Năm Góc,... không bình luận về diễn biến ở Caracas.

Sau thông tin thủ đô Caracas của Venezuela bị tấn công rạng sáng 3-1 và Tổng thống Nicolás Maduro cáo buộc Washington thực hiện, chính phủ Mỹ đến lúc này chưa có bình luận chính thức.

Diễn biến mới nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela ban hành cảnh báo đỏ, kêu gọi công dân Mỹ đang ở Venezuela rời đi ngay lập tức và công dân Mỹ bên ngoài Venezuela không tới Venezuela.

Người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết đã nhận được các báo cáo về những vụ nổ tại Caracas, theo tờ The New York Times. Tuy nhiên, người này từ chối bình luận về bất kỳ sự can dự nào của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ cho biết họ đã chuyển yêu cầu bình luận liên quan các vụ nổ tại Caracas tới Nhà Trắng. Theo The New York Times, Nhà Trắng đã từ chối bình luận.



Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela ban hành cảnh báo đỏ, kêu gọi công dân Mỹ đang ở Venezuela rời đi ngay lập tức và công dân Mỹ bên ngoài Venezuela không tới Venezuela. Ảnh: RT

CNN cũng đã liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ để đề nghị bình luận nhưng chưa được phản hồi.

Các quan chức Mỹ (đề nghị không tiết lộ danh tính) nói với đài CBS News rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho quân đội Mỹ tiến hành các đòn tấn công trên bộ tại Venezuela từ vài ngày trước.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã sẵn sàng hành động ngay ngày Giáng sinh, nhưng các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria được ưu tiên trước.

Trong những ngày sau Giáng sinh, xuất hiện thêm các “khung thời gian” thuận lợi cho tấn công, song chiến dịch bị hoãn lại một phần do điều kiện thời tiết.

Quân đội Mỹ được cho là muốn chờ các điều kiện thời tiết có lợi, nhằm bảo đảm hiệu quả và mức độ thành công của nhiệm vụ.

Theo một nguồn thạo tin của CNN, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ không được thông báo trước về bất kỳ khả năng hành động quân sự nào tại Venezuela.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump cũng chưa cam kết sẽ thông báo sớm cho Quốc hội trước khi tiến hành các đòn tấn công trên bộ tại Venezuela, dù một số nghị sĩ cho rằng Quốc hội cần được thông báo trước mọi hành động quân sự, CNN đưa tin.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 3-1 đã cấm toàn bộ máy bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela, với lý do tồn tại “rủi ro an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra”.

FAA không nêu rõ lực lượng quân sự nào liên quan đến các hoạt động nói trên.