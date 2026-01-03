Ông Maduro chỉ đích danh Mỹ tấn công Venezuela, ban bố tình trạng khẩn cấp 03/01/2026 15:33

(PLO)- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ tấn công Venezuela, báo động an ninh quốc gia và ban bố tình trạng khẩn cấp khắp cả nước, sau một loạt vụ nổ ở thủ đô Caracas và các địa phương lân cận.

Tổng thống Venezuela - ông Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đất nước của ông, theo Bộ Thông tin - Truyền thông Venezuela.

Tuyên bố do Bộ này đưa ra nêu rõ Venezuela “bác bỏ, lên án và tố cáo” hành động của Mỹ tại thủ đô Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Tuyên bố cho biết Venezuela sẽ khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác, yêu cầu lên án Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi tới người dân Venezuela một thông điệp video và tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi một số tiếng nổ lớn được ghi nhận ở thủ đô Caracas và một số địa phương khác của nước này trong sớm ngày 3-1 (giờ địa phương), theo hãng tin Reuters.

Theo chính quyền Caracas, các cuộc tấn công diễn ra ở thủ đô Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tổng thống Maduro đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do các tác nhân "hỗn loạn từ bên ngoài" và kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội "kích hoạt các kế hoạch huy động".

Một vụ nổ ở thủ đô Caracas (Venezuela) sớm ngày 3-1 (giờ địa phương). Ảnh chụp màn hình: RT

Theo đài CNN, chính phủ Venezuela cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội trong nước huy động nguồn lực và bảo vệ đất nước.

Theo đài RT, ông Maduro đã yêu cầu tất cả các kế hoạch phòng thủ quốc gia phải được thực hiện trong thời gian và hoàn cảnh thích hợp, tuân thủ chặt chẽ hiến pháp và các quy định về tình trạng đặc biệt và an ninh quốc gia.

Tổng Tư lệnh quân đội Venezuela - ông Hugo Chaves Frias nhấn mạnh rằng "trước bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, dù lớn đến đâu thì phản ứng của tất cả mọi người và tất cả những ai yêu nước là đoàn kết, đấu tranh, chiến đấu và chiến thắng".

Hiện chưa rõ Tổng thống Maduro đang ở đâu. Tuy nhiên, hai nguồn tin của tờ The New York Times cho biết rằng một số nhân vật trong vòng thân cận của nhà lãnh đạo Venezuela được cho là vẫn an toàn.