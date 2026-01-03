NÓNG: Nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Venezuela 03/01/2026 14:45

(PLO)- Nhiều hãng tin quốc tế cho biết một số tiếng nổ lớn chưa rõ nguyên nhân được ghi nhận ở thủ đô Caracas (Venezuela) trong sớm ngày 3-1.

Sáng sớm 3-1 (giờ địa phương) xảy ra một số vụ nổ lớn trong khi một số trực thăng quân sự được nhìn thấy trên bầu trời thủ đô Caracas của Venezuela, theo các hãng tin AFP, RIA Novosti, Reuters và đài CNN.

Các phóng viên tại Caracas chia sẻ với CNN rằng vụ nổ đầu tiên được ghi nhận lúc 1 giờ 50 phút sáng 3-1 (giờ địa phương, tức 12 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam). Nhiều vụ nổ khác xảy ra sau đó khiến một số khung cửa nhà rung lên.

Tới 2 giờ 15 phút (giờ địa phương), vẫn còn nghe thấy các tiếng nổ ở các khu vực chưa xác định ở Caracas, theo AFP.

Chưa rõ nguyên nhân các vụ nổ.

Cột khói và lửa bốc lên sau một tiếng nổ tại một khu vực ở thủ đô Caracas (Venezuela) sớm ngày 3-1. Ảnh chụp màn hình: X

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video được cho là ghi lại các vụ nổ ở Venezuela. Trong một video được CNN xác minh, hai cột khói bốc lên giữa màn đêm Caracas. Từ một trong hai địa điểm đó bốc lên cột ánh sáng cam, có vẻ là lửa, và sau đó là một tiếng nổ rầm.

CNN cho biết một số hãng tin độc lập chuyên về tình hình Venezuela đưa tin rằng tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira (phía bắc Caracas) và trên bờ biển của đất nước, cũng như tại Higuerote – một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

RIA Novosti và AFP dẫn lời một nhân chứng cho biết người này nghe thấy một vụ nổ từ Meseta de Mamo – nơi đặt Học viện Quân sự Hải quân Bolivar của Venezuela. Tiếng nổ cũng phát ra từ sân bay Simón Bolívar ở Maiquetía và cảng La Guaira.

Vụ nổ lớn xảy ra tại sân bay Higuerote, cách thủ đô Caracas (Venezuela) khoảng 87 km về phía đông. Nguồn: BNO News

Theo Reuters, các trực thăng quân sự đang bay vòng quanh Caracas và khu vực gần một căn cứ quân sự ở phía nam thủ đô bị mất điện.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều tuần gần đây đã cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Venezuela. Mỹ cũng đã chặn bắt một số tàu bị Mỹ cáo buộc giúp Caracas buôn dầu lách lệnh trừng phạt của phương Tây.