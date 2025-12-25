Mỹ định 'cách ly' dầu mỏ Venezuela, triển khai thêm lực lượng đến vùng Caribe? 25/12/2025 09:59

(PLO)- Có thông tin Nhà Trắng chỉ thị quân đội tập trung thực thi lệnh "cách ly" dầu mỏ Venezuela trong ít nhất 2 tháng và tăng hiện diện quân sự ở vùng Caribe.

Ngày 24-12, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ rằng Nhà Trắng đã chỉ thị quân đội tập trung gần như tuyệt đối vào việc thực thi lệnh "cách ly" dầu mỏ Venezuela trong ít nhất 2 tháng tới.

Động thái này cho thấy Washington hiện ưu tiên sử dụng các đòn bẩy kinh tế hơn là can thiệp quân sự trực tiếp để gây sức ép lên Caracas.

"Mặc dù các phương án quân sự vẫn được để ngỏ, nhưng trọng tâm trước mắt là sử dụng áp lực kinh tế thông qua việc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn" - vị quan chức này cho biết.

Quan chức Nhà Trắng không làm rõ cụ thể việc quân đội sẽ tập trung “gần như tuyệt đối” vào ngăn chặn dầu mỏ Venezuela trên thực tế có ý nghĩa như thế nào.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh “phong tỏa” toàn bộ các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo Reuters, việc quan chức Nhà Trắng sử dụng thuật ngữ “cách ly” (quarantine) thay vì “phong tỏa” (blockade) dường như gợi lại cách dùng từ trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi chính quyền Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tìm cách tránh leo thang căng thẳng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Robert McNamara từng nói năm 2002: “Chúng tôi gọi đó là ‘cách ly’, vì ‘phong tỏa’ là một thuật ngữ mang ý nghĩa chiến tranh".

Theo nguồn tin quan chức Mỹ nói với Reuters, những nỗ lực của Mỹ cho đến nay đã tạo ra áp lực khổng lồ lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Giới chức Mỹ tin rằng đến cuối tháng 1 "Venezuela sẽ đối mặt một thảm họa kinh tế trừ khi nước này chấp nhận đưa ra những nhượng bộ đáng kể với Mỹ".

Ở một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Mỹ đang mở rộng thế trận quân sự gần Venezuela bằng việc triển khai thêm lực lượng tới vùng Caribe, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Caracas ngày càng leo thang.

Dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ và dữ liệu theo dõi hàng không công khai, Wall Street Journal cho rằng đợt chuyển quân này bao gồm cả máy bay tác chiến đặc biệt và vận tải cơ quân sự.

Tờ báo này ghi nhận ít nhất 10 máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey, thường gắn liền với các đơn vị đặc nhiệm Mỹ, đã bay tới Caribe từ các căn cứ trong lục địa Mỹ. Ngoài ra, nhiều máy bay vận tải hạng nặng C-17 cũng được báo cáo là đã vận chuyển binh lính và khí tài đến Puerto Rico vào hôm 22-12.

Theo tờ báo, việc triển khai này nhằm cung cấp cho Washington thêm các lựa chọn hành động đối với Venezuela, mặc dù chưa có chiến dịch cụ thể nào được công bố.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) từ chối bình luận về thông tin chuyển quân nói trên với lý do an ninh tác chiến. Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ hiện cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về các đợt triển khai này.