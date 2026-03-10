Chiến sự Nga - Ukraine 10-3: Ukraine phản công ở phía nam; Ông Putin nói về việc ngừng bán năng lượng cho châu Âu 10/03/2026 06:50

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine nói đạt bước tiến trong chiến dịch phản công phía nam; Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine; Ông Zelensky nói Kiev muốn đàm phán nhưng các đối tác đang tập trung vào Iran.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên đều tuyên bố gây thiệt hại lớn cho đối phương.

Tổng tham mưu Ukraine: Kiev đang phản công ở phía nam

. Ngày 9-3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội nước này đang tiếp tục “cuộc phản công” trên chiến tuyến phía nam, theo tờ Kyiv Independent.

Những bình luận này được đưa ra vài tuần sau khi các cuộc phản công của Ukraine ở phía đông các tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk được báo cáo lần đầu tiên.

Theo ông Syrskyi, chỉ riêng một nhóm tấn công chính của Lực lượng Không vận Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 285,6 km² lãnh thổ.

“Lần đầu tiên kể từ năm 2024, khi chúng ta tiến hành chiến dịch tấn công Kursk. Quân đội của chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực lãnh thổ rộng lớn hơn trong một tháng so với khu vực mà đối phương chiếm được trong cùng thời gian đó” - ông Syrskyi nói.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Trước đó, ngày 8-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 435 km² trong các chiến dịch phản công dọc theo chiến tuyến phía nam.

“Ở miền nam đất nước chúng ta, trong hơn một tháng rưỡi qua, (lực lượng Ukraine) đã thực hiện một số hành động quan trọng về phòng thủ và trong một số lĩnh vực tấn công” - ông Zelensky nói.

. Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng trong ngày 9-3, ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, trong ngày qua, Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và 197 máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa - bao gồm 120 UAV loại Shahed - vào Ukraine.

161 UAV đã bị bắn hạ hoặc gây nhiễu, 36 chiếc còn lại và 2 tên lửa đạn đạo đã tấn công trúng mục tiêu.

Tại tỉnh Donetsk, 1 người thiệt mạng ở làng Shabelkivka và 3 người bị thương ở thành phố Druzhkivka, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Chính quyền địa phương nói rằng UAV Nga đã làm bị thương 4 người tại các khu vực tiền tuyến thuộc tỉnh Sumy.

Theo chính quyền khu vực, 1 người bị thương ở tỉnh Kherson khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công các khu định cư ven sông Dnipro bằng pháo binh, UAV và bom lượn.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov báo cáo về 3 người bị thương khi 36 khu dân cư của tỉnh bị tấn công.

Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine

Ngày 9-3, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã phá hoại các cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho quân đội Ukraine, cũng như các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 quận trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, các đơn vị quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.325 binh sĩ trong ngày 9-3 trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cụ thể, Ukraine mất tới 260 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga; 190 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây. Do các hoạt động của Cụm tác chiến phía Nam và Cụm tác chiến Trung tâm, tổn thất của quân đội Ukraine lần lượt vượt quá 200 và hơn 315 quân nhân. Quân đội Ukraine cũng mất tới 290 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và 70 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

“Hệ thống phòng không đã bắn hạ 3 quả bom dẫn đường, 3 hệ thống phóng rocket đa nòng HIMARS và 754 UAV cánh cố định” - báo cáo cho biết thêm.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Golubovka ở Donetsk trong ngày qua.

Ông Zelensky: Ukraine muốn đàm phán nhưng các đối tác đang tập trung vào Iran

Ngày 9-3, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mới với Nga do Mỹ hậu thuẫn “bất cứ lúc nào”, nhưng sự chú ý của các đối tác hiện tập trung vào xung đột Iran, theo hãng tin Reuters.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng phía Mỹ đã đề nghị hoãn cuộc họp sắp tới.

“Hiện tại, ưu tiên của các đối tác và toàn bộ sự chú ý đang tập trung vào tình hình xung quanh Iran, và vì vậy cuộc họp dự kiến diễn ra trong tuần này được hoãn lại theo đề xuất của phía Mỹ” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

“Tuy nhiên, Ukraine sẵn sàng cho một cuộc gặp vào bất cứ lúc nào, theo hình thức có thể giúp ích và thực tế trong việc chấm dứt chiến tranh” - ông nói thêm,

Ông Zelensky cáo buộc phía Nga đang “tìm cách thao túng tình hình ở Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh” theo hướng có lợi cho Nga.

Moscow chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Ông Putin: Nga có thể điều hướng nguồn dầu và khí đốt khỏi châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 9-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga có thể quyết định tái định hướng nguồn cung dầu và khí đốt từ châu Âu sang các khách hàng khác trước khi Liên minh châu Âu (EU) chính thức đóng cửa thị trường, theo TASS.

Ông Putin nói rằng từ ngày 25-4, các nước EU dự kiến áp đặt thêm các hạn chế đối với hydrocarbon của Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), loại nhiên liệu này sẽ bị cấm hoàn toàn vào năm 2027.

“Trong bối cảnh đó, chính phủ đã được giao nhiệm vụ đánh giá khả năng và tính khả thi của việc chấm dứt nguồn cung nhiên liệu của chúng ta cho thị trường châu Âu, mà không cần chờ họ phô trương đóng sập cánh cửa trước mặt chúng ta” - ông Putin nói.

“Nhiệm vụ là thực hiện điều đó ngay từ bây giờ và chuyển hướng các khối lượng này từ thị trường châu Âu sang những khu vực triển vọng hơn, và quan trọng nhất là phải tạo được chỗ đứng vững chắc tại đó” - nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Putin.