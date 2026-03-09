Điện Kremlin: Đàm phán Mỹ-Nga khác Mỹ-Iran 09/03/2026 05:35

Ngày 8-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chỉ ra sự khác biệt giữa đàm phán Mỹ-Nga và đàm phán Mỹ-Iran, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov được nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti hỏi rằng liệu Nga có thể tin tưởng người Mỹ hay không, sau khi các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã tiến hành đàm phán với Iran, nhưng Washington sau đó phát động chiến dịch quân sự ở Iran.

Ông Peskov đáp: “Ông Witkoff và ông Kushner nói chuyện với phía Iran thông qua trung gian; còn chúng tôi nói chuyện trực tiếp với người Mỹ. Có sự khác biệt”.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Những tháng qua, Mỹ đã tiến hành cuộc đàm phán hạt nhân với Iran gần như song song với đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine, cùng các cuộc gặp với quan chức Nga.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Peskov nói rằng các nước châu Âu nhận thấy hành động “tống tiền năng lượng” của Ukraine, nhưng bằng cách nào đó lại giữ im lặng về vấn đề này.

Phát ngôn của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Ukraine ngừng vận chuyển dầu Nga tới Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba.

“Đường lối của chính quyền Kiev nhằm tống tiền bằng năng lượng dường như vẫn không được châu Âu chú ý. Nói chính xác hơn, điều đó không thể không bị chú ý. Họ có thấy. Nhưng vì lý do nào đó họ lại giữ im lặng với nhau” - người phát ngôn Điện Kremlin nói.

“Có một điều chúng ta có thể nói: họ sẽ đẩy mọi việc đi quá xa. Bởi vì sự tống tiền này sẽ ảnh hưởng đến tất cả người châu Âu theo cách này hay cách khác” - ông nhấn mạnh.

Ông Peskov nói thêm rằng các nền kinh tế châu Âu sẽ chịu thiệt hại do hành động tống tiền năng lượng của Ukraine, còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ trở thành gánh nặng đối với Liên minh châu Âu, nhưng khi đó mọi thứ đã quá muộn.

Các bên liên quan chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.