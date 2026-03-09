Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, lần đầu kể từ năm 2022 09/03/2026 05:48

(PLO)- Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng vào ngày 8-3, lần đầu tiên kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng vào ngày 8-3, sau khi các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông cắt giảm sản lượng vì eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ then chốt – vẫn bị đóng cửa do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, theo đài CNBC.

Giá dầu West Texas Intermediate tăng 18,98%, tương đương 17,25 USD, lên 108,15 USD/thùng vào lúc 18 giờ 12 phút (giờ miền Đông Mỹ, tức 5 giờ 12 phút sáng 9-3 theo giờ Việt Nam).

Dầu Brent - chuẩn tham chiếu toàn cầu - tăng 16,19%, tương đương 15,01 USD, lên 107,70 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu thô Mỹ tăng khoảng 35%, mức tăng lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai kể từ năm 1983.

Lần gần nhất giá dầu vượt 100 USD/thùng là sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, lần đầu kể từ năm 2022. Ảnh: BLOOMBERG

Kuwait, nhà sản xuất lớn thứ năm trong OPEC, thông báo hôm 7-3 rằng nước này đã cắt giảm sản lượng dầu và sản lượng lọc dầu như một biện pháp phòng ngừa trước “các mối đe dọa từ Iran đối với việc bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz”.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait thuộc sở hữu nhà nước không công bố quy mô cắt giảm.

Tại Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, sản lượng thực tế gần như sụp đổ. Ba mỏ dầu lớn ở miền Nam nước này đã giảm 70% sản lượng, xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày, ba quan chức trong ngành nói với hãng tin Reuters hôm 8-3. Trước chiến tranh với Iran, các mỏ này sản xuất 4,3 triệu thùng/ngày.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC, cho biết hôm 7-3 rằng nước này đang “quản lý cẩn trọng mức sản lượng ngoài khơi để đáp ứng yêu cầu lưu trữ”. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết các hoạt động trên bờ vẫn diễn ra bình thường.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh cắt giảm sản lượng vì không còn đủ không gian lưu trữ, khi dầu thô tồn đọng ngày càng nhiều do eo biển Hormuz bị đóng. Các tàu chở dầu không muốn đi qua tuyến đường biển hẹp này vì lo ngại Iran có thể tấn công.

Cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “đã thắng rồi”.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết hôm 8-3 rằng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ được nối lại sau khi Mỹ phá hủy khả năng của Iran trong việc đe dọa tàu chở dầu.

“Chúng ta sẽ không phải chờ quá lâu trước khi thấy hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường. Hiện nay vẫn còn rất xa mức lưu thông bình thường. Điều đó sẽ cần thời gian. Nhưng ngay cả trong kịch bản xấu nhất, cũng chỉ vài tuần chứ không phải vài tháng” - ông Wright nói với đài CNN.