Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa, giá dầu tiếp tục tăng mạnh giữa chiến sự Trung Đông 08/03/2026 09:40

(PLO)- Chứng khoán Mỹ, châu Á và Úc biến động mạnh, giá dầu tiếp tục tăng mạnh giữa chiến sự Trung Đông, trong khi đó tài sản trú ẩn an toàn là vàng đón nhận đà tăng.

Theo hãng tin Nikkei Asia, 3 chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đồng loạt chìm trong sắc đỏ khi chốt phiên giao dịch ngày 6-3, giữa bối cảnh thị trường lao động Mỹ bất ngờ chững lại.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,95%, xuống còn 47.501,55 điểm, ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4-2025.

Chỉ số S&P 500 mất 1,33%, lùi về mốc 6.740,00 điểm, trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ giữa tháng 10. Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 cũng ghi nhận mức lao dốc hàng tuần mạnh nhất tính từ đầu tháng 8.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,59%, đóng cửa ở mức 22.387,68 điểm.

Kết phiên 6-3, chỉ số chuẩn Nikkei của Nhật có lúc giảm hơn 700 điểm, tương đương 1,4%, trước khi thu hẹp đà giảm và kết phiên tăng 0,6%. Trong phiên 6-3, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc gần như đi ngang, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng hơn 1%. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 đóng cửa giảm 1%.

Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas ở miền nam Iran. Ảnh tư liệu: Kyodo

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6-3, giá dầu thô hợp đồng tương lai ở Mỹ tăng hơn 12%, vượt mốc 90 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng khoảng 8,5%, lên mức 92 USD/thùng.

Theo chuyên trang theo dõi giá dầu Oil Price, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở mức khoảng 90,9 USD/thùng, tăng 9,89 USD, tương đương 12,21% so với phiên trước.

Trong khi đó, dầu Brent - chuẩn giá dầu toàn cầu - đã lên mức 92,69 USD/thùng, tăng 7,28 USD, tương đương 8,52%.

Giá dầu tăng vọt xuất phát từ cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Cùng với đó, Qatar cũng đưa ra cảnh báo giá dầu thô có thể chạm ngưỡng 150 USD/thùng.

"Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại càng tiến gần hơn đến mốc 100 USD/thùng dầu, và điều này đã và đang gây ra sự biến động cùng tâm lý lo âu tột độ trên thị trường" - ông Michael Arone, Giám đốc chiến lược đầu tư tại State Street Investment Management chia sẻ.

Đà tăng của giá dầu làm dấy lên những dự báo về việc chi phí đầu vào leo thang, tạo áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp. Tình trạng này làm tăng nguy cơ thắt chặt các điều kiện tín dụng, một tín hiệu thường mang tính tiêu cực đối với giới cho vay.

Nhóm cổ phiếu du lịch cũng chung cảnh ngộ sụt giảm do chi phí nhiên liệu tăng vọt, chẳng hạn như Chỉ số S&P Passenger Airlines Sub-Index đã rớt 4,07%.

Ở các kênh đầu tư khác, tài sản trú ẩn an toàn là vàng tăng 1,83%, trong khi đồng Bitcoin trượt dốc 4,30%.

Trong số các cổ phiếu đáng chú ý khác, hãng chip Marvell Technology đóng cửa với mức tăng ấn tượng 18,4% sau khi đưa ra dự báo doanh thu tài khóa 2028 vượt xa các kỳ vọng.