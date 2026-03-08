Chiến sự Trung Đông ngày 9: Tehran rung chuyển; Các nước vùng Vịnh vẫn bị không kích; Ông Trump nói Anh tính đưa 2 tàu sân bay đến 08/03/2026 06:23

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang nóng; Ông Trump nói Anh tính đưa 2 tàu sân bay đến khu vực; Thủ đô Tehran rung chuyển; Các nước vùng Vịnh vẫn chưa yên sau khi Iran nói ngừng nhắm mục tiêu.

Chiến sự Trung Đông đã bước qua ngày thứ 9 và tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Không kích rung chuyển Tehran

. CNN cho biết các phóng viên của hãng tại Tehran tối 7-3 (giờ địa phương) đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo tiến hành một “làn sóng tấn công” mới nhằm vào thành phố này.

Một nguồn tin Israel nói với CNN rằng Israel đã bắt đầu tấn công các địa điểm lưu trữ dầu tại Iran như một phần của giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến.

Hãng thông tấn Fars cũng cho biết các cuộc ném bom của Mỹ và Israel đã nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở miền Nam Tehran.

Ảnh chụp màn hình từ một video trên mạng xã hội được cho là ghi lại hậu quả các cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tại Tehran ngày 7-3. Ảnh: X

Các phóng viên CNN tại hiện trường nghe thấy nhiều đợt không kích cùng các vụ nổ lớn tại thủ đô Iran, với tiếng nổ dội lên từ khu vực phía đông, phía nam và tây bắc thành phố.

Các nước vùng Vịnh vẫn hứng không kích

. Cùng ngày, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy thêm nhiều tiếng nổ tại Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tại Dubai, mảnh vỡ từ một vật thể bay bị đánh chặn rơi xuống đường khiến một tài xế thiệt mạng, theo văn phòng truyền thông chính phủ đăng trên mạng xã hội X.

. Tại Kuwait, Tập đoàn Dầu khí Kuwait thông báo nước này đã chủ động cắt giảm sản lượng dầu thô như một biện pháp phòng ngừa, đánh dấu thêm một gián đoạn đối với ngành năng lượng toàn cầu.

Ở Iraq, một cuộc không kích chưa xác định đã khiến một thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) - lực lượng bán quân sự chủ yếu theo Hồi giáo Shiite và được Iran hậu thuẫn - thiệt mạng và làm ba người khác bị thương, theo Bộ chỉ huy tác chiến chung của nước này.

Trong khi đó, theo phóng viên Al Jazeera tại hiện trường, một máy bay không người lái đã rơi gần một căn cứ của lực lượng Peshmerga - lực lượng an ninh của khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq.

. Hezbollah cho biết lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền bắc Israel và binh sĩ Israel gần khu vực biên giới với Lebanon trong tối 7-3.

Ông Netanyahu: Sẽ tiếp tục tấn công Iran bằng toàn bộ sức mạnh

Ngày 7-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công Iran “bằng toàn bộ sức mạnh”.

Ông Netanyahu khẳng định Israel và Mỹ đã đạt được “gần như quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”, đồng thời cho biết còn “rất nhiều mục tiêu và bất ngờ khác đã được chuẩn bị”.

“Chúng tôi sẽ làm suy yếu quyền lực [ở Iran] và tạo điều kiện cho sự thay đổi” - ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu cũng trực tiếp đe dọa các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói rằng: “Các người đang nằm trong tầm ngắm”.

Ông Trump nói Iran tự tấn công trường học, chỉ trích Anh vì hành động muộn màng

. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-3 tiếp tục khẳng định ông muốn tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran, cho rằng Washington không muốn phải quay lại đối phó tình hình này sau mỗi vài năm, đài CNN đưa tin.

“Chúng tôi không muốn cứ 5 năm hay 10 năm lại phải quay lại làm chuyện này. Chúng tôi muốn chọn một tổng thống không đưa đất nước của họ vào chiến tranh” - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó trong tuần, ông Trump nói với hãng tin Axios rằng ông phải “tham gia vào việc bổ nhiệm” lãnh đạo tiếp theo của Iran.

Ông cũng từng nói với CNN rằng không phản đối khả năng Iran có một lãnh đạo tôn giáo.

“Có thể, đúng vậy. Điều đó còn tùy vào con người cụ thể là ai. Tôi không ngại các lãnh đạo tôn giáo. Tôi làm việc với rất nhiều lãnh đạo tôn giáo và họ thật tuyệt vời” - ông Trump nói.

. Cũng trong ngày 7-3, Tổng thống Trump đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công một trường tiểu học ở miền nam Iran khiến ít nhất 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng.

“Dựa trên những gì tôi đã thấy, vụ đó do Iran thực hiện” - ông Trump nói, đồng thời cho rằng các loại vũ khí của Iran “rất thiếu chính xác”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng quy trách nhiệm cho Iran khi nói với các phóng viên rằng: “Bên duy nhất nhắm mục tiêu vào dân thường là Iran”.

Trước đó, Nhà Trắng chưa loại trừ khả năng binh sĩ Mỹ đã tiến hành vụ tấn công, trong khi ông Hegseth hôm 5-3 cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công trường học.

. Tổng thống Mỹ cho biết Anh đang “nghiêm túc cân nhắc” việc điều 2 tàu sân bay tới Trung Đông, song khẳng định Washington không cần sự hỗ trợ này trong cuộc chiến với Iran.

“Anh giờ đây cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ về việc đưa hai tàu sân bay tới Trung Đông. Chúng tôi không cần họ nữa, nhưng chúng tôi sẽ nhớ điều đó. Chúng tôi không cần những người tham gia chiến tranh sau khi chúng tôi đã giành chiến thắng” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.