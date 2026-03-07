Mỹ bình luận thông tin Nga chia sẻ tình báo cho Iran: Không đáng lo 07/03/2026 05:44

(PLO)- Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bác bỏ lo ngại liên quan các báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran thông tin tình báo được dùng để nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ tại Trung Đông.

Ngày 6-3, Nhà Trắng bác bỏ lo ngại về các báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran thông tin tình báo được dùng để nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ tại Trung Đông, cho biết những thông tin này không ảnh hưởng đến các hoạt động của Mỹ, theo tờ Newsweek.

“Dù điều này có xảy ra hay không thì thành thật mà nói cũng không thực sự quan trọng, bởi Tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ đang giáng những đòn rất mạnh vào chính quyền Iran” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với đài Fox News.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bình luận của Nhà Trắng được đưa ra sau khi tờ The Washington Post ngày 6-3 dẫn ba nguồn tin rằng Moscow đã cung cấp cho Tehran thông tin về vị trí các cơ sở quân sự của Mỹ - bao gồm tàu chiến và máy bay - kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang vào ngày 28-2.

Một nguồn tin mô tả sự hỗ trợ này là “toàn diện”.

Một quan chức Mỹ nói với The Washington Post rằng Moscow có thể xem động thái này là sự trả đũa đối với việc Washington hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Liên quan xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, Nga đã lên án các cuộc tấn công của Washington và Tel Aviv, gọi đó là “hành động gây hấn vô cớ chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập”.

Ngày 5-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí, từ Iran.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày 6-3. Hai bên nhất trí “tiếp tục duy trì liên lạc”, đánh dấu cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu, theo hãng thông tấn TASS.