Iran sắp khôi phục các hoạt động hành chính, 20% nhân sự làm việc tại cơ quan 06/03/2026 17:05

(PLO)- Iran thông báo sẽ dần khôi phục các hoạt động hành chính từ cuối tuần này.

Ngày 6-3, Iran thông báo sẽ dần khôi phục các hoạt động hành chính với tất cả các bộ, tổ chức và cơ quan hành pháp đặt tại tỉnh Tehran sẽ làm việc với 20% nhân viên có mặt trực tiếp tại nơi làm việc kể từ ngày 8-3, kênh Al Jazeera đưa tin.

Thông báo cũng nêu rõ:

Toàn bộ nữ nhân viên trong tỉnh sẽ làm việc từ xa.

Một số ngân hàng vẫn sẽ mở cửa.

Các đơn vị vận hành của những cơ quan cung cấp dịch vụ, chính quyền đô thị, trung tâm y tế, cùng các cơ quan quân đội, thực thi pháp luật và an ninh được miễn áp dụng chỉ thị này.

Tất cả các cấp quản lý tại tỉnh Tehran cũng không được làm việc từ xa và bắt buộc phải có mặt tại nơi làm việc.

Thủ đô Tehran (Iran) ngày 5-3. Ảnh: WANA

Chỉ thị này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn.

Ngày 6-3, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết có ít nhất 1.332 người tại Iran đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ ngày 28-2.