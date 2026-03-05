Iran cáo buộc Israel dàn dựng vụ UAV tấn công Azerbaijan; NATO bác khả năng tham gia xung đột 05/03/2026 22:00

(PLO)- Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý khi Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu Mỹ; Tổng thống Azerbaijan – ông Ilham Aliyev lên án các cuộc tấn công bằng UAV vào nước này; Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bác bỏ khả năng liên minh này tham gia vào xung đột.

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran trong những giờ qua có những diễn biến đáng chú ý, đặc biệt xoay quanh các vấn đề trên biển.

Tổng thống Azerbaijan lên án các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nước này

Ngày 5-3, Tổng thống Azerbaijan – ông Ilham Aliyev gọi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào nước này là “hành động khủng bố” và “xấu xí, hèn nhát và vô liêm sỉ”.

“Những kẻ gây ra vụ việc phải bị trừng phạt ngay lập tức. Các quan chức Iran phải đưa ra lời giải thích cho phía Azerbaijan, phải đưa ra lời xin lỗi, và những kẻ gây ra hành động khủng bố này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự” – ông Aliyev nói.

Theo tổng thống Azerbaijan, lực lượng vũ trang Azerbaijan đã được chỉ thị “chuẩn bị và thực hiện các biện pháp trả đũa”.

“Chúng tôi sẵn sàng thể hiện sức mạnh của mình trước bất kỳ thế lực xấu xa nào, và Iran không nên quên điều này” – ông nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã gửi công hàm phản đối chính thức tới đại sứ quán Iran sau khi 2 UAV của Iran bay qua biên giới vào lãnh thổ Azerbaijan và làm 2 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

“Cuộc tấn công vào lãnh thổ Azerbaijan này trái với các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong khu vực” – theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Azerbaijan.

Sân bay quốc tế Nakhchivan của Azerbaijan bị UAV tấn công hôm 5-3. Ảnh: OSINTWarfare/X

Bộ này cho biết một UAV đã rơi xuống tòa nhà nhà ga của Sân bay Quốc tế Nakhchivan, cách biên giới Iran khoảng 10 km, và chiếc UAV còn lại rơi gần một tòa nhà trường học tại một ngôi làng gần đó.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng lực lượng Iran đã phóng UAV về phía Azerbaijan.

Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi cáo buộc Israel tiến hành cuộc tấn công bằng UAV vào Azerbaijan và sau đó đổ lỗi cho Iran.

Cụ thể, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan – ông Jeyhun Bayramov, ông Araghchi “phủ nhận việc Iran bắn bất kỳ vật thể bay nào” vào Azerbaijan.

Ngoại trưởng Iran cũng lên án “vai trò của chế độ Israel trong các cuộc tấn công như vậy, nhằm đánh lạc hướng dư luận và phá hoại quan hệ tốt đẹp của Iran với các nước láng giềng”.

Tổng thư ký NATO bác bỏ khả năng liên minh này tham gia cuộc xung đột

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 5-3 thể hiện sự ủng hộ với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phát động các cuộc tấn công vào Iran, nhưng bác bỏ khả năng liên minh NATO sẽ tham gia vào cuộc xung đột.

“Chúng tôi ủng hộ Tổng thống Trump. Chúng ta phải chắc chắn rằng trong tương lai, Iran không thể một lần nữa gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng; cho Israel, Trung Đông, cho châu Âu” – ông nói.

Tên lửa Iran trên bầu trời Israel hôm 5-3. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Rutte bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng NATO đang tích cực tham gia vào cuộc xung đột, nhưng nhấn mạnh rằng liên minh này rất cần thiết cho hiệu quả của chiến dịch của Mỹ.

“NATO không trực tiếp tham gia vào việc này. Các đồng minh NATO đang cung cấp sự hỗ trợ then chốt. Theo nghĩa đó, NATO cũng là nền tảng thể hiện sức mạnh cho Mỹ, bởi vì nếu không có các đồng minh châu Âu, Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn” – ông Rutte khẳng định.

Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ, ra thông báo mới về eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Mehr dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng hải quân của họ đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ ở phía bắc Vịnh Ba Tư vào sáng sớm 5-3, khiến con tàu bốc cháy.

Một con tàu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Phía Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

Cùng ngày, IRGC cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz – một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới – chỉ áp dụng đối với tàu thuyền của Mỹ, Israel, châu Âu và các đồng minh phương Tây khác của ba bên này.

“Trước đây chúng tôi đã tuyên bố rằng, dựa trên luật pháp và các nghị quyết quốc tế, trong thời chiến, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ có quyền kiểm soát tuyến đường qua eo biển Hormuz”, theo tuyên bố của IRGC.

IRGC cũng cảnh báo nếu tàu thuyền thuộc về Mỹ, Israel, châu Âu “và những người ủng hộ họ… bị phát hiện, chắc chắn chúng sẽ bị tấn công”.

Thêm tàu Iran trong vùng đặc quyền kinh tế Sri Lanka, tổng thống Sri Lanka họp nội các để quyết định phản ứng

Ngày 5-3, Sri Lanka cho biết có thêm 1 tàu Iran đang trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tờ The Guardian dẫn các nguồn tin cho biết rằng con tàu này là một tàu hậu cần, không được xếp vào loại tàu chiến.

Nó được cho là ở gần bờ biển phía tây của Sri Lanka khoảng 10 hải lý, nằm trong vùng biển chủ quyền của nước này.

Các nguồn tin cho biết con tàu được cho là có hơn 100 thủy thủ trên tàu. Tàu này cũng đã yêu cầu khẩn cấp được cập cảng thủ đô Colombo (Sri Lanka) để sửa chữa động cơ.

Trong ngày 5-3, Tổng thống Sri Lanka – ông Anura Kumara Dissanayake đã họp với nội các và các quan chức quốc phòng để đưa ra quyết định về vấn đề này.