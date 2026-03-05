Kinh hoàng sạt lở hầm mỏ colban ở CHDC Congo, thương tâm hơn 200 người thiệt mạng 05/03/2026 08:55

(PLO)- Chính quyền CHDC Congo cho biết sạt lở mỏ Rubaya xảy ra ngày 3-3 đã khiến hơn 200 người chết, khoảng 70 trẻ em trong số nạn nhân.

Ngày 4-3, chính quyền Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo cho biết một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại mỏ coltan Rubaya (khu vực miền đông) đã xảy ra vào ngày 3-3 và cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, hãng Al Jazeera đưa tin.

Theo Bộ Mỏ CHDC Congo, nguyên nhân của vụ lở đất là do mưa lớn.

Bộ này cho biết trong số các nạn nhân tử vong có khoảng 70 trẻ em. Những người bị thương đã được khẩn trương sơ tán đến các cơ sở y tế tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu.

Tuy nhiên, ông Fanny Kaj, một quan chức cấp cao thuộc lực lượng vũ trang M23 đã bác bỏ số liệu từ phía chính phủ. Người này khẳng định vụ sạt sập hầm mỏ là hậu quả của "các cuộc ném bom" và chỉ có 5 người thiệt mạng.

Lở đất kinh hoàng do mưa lớn ở CHDC Congo gây sạt sập một hầm mỏ colban khiến hơn 200 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: AFP

“Tôi có thể xác nhận rằng những thông tin đang được công bố là sai sự thật. Không hề có vụ sạt lở đất nào; đã có các cuộc ném bom, và số lượng thương vong không như dư luận đang đồn thổi. Thực chất chỉ có khoảng năm người thiệt mạng” - ông Kaj tuyên bố.

Trả lời hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao thuộc lực lượng vũ trang AFC (Liên minh Sông Congo)/M23 cho biết “việc tiếp tục hoạt động tại khu mỏ đã được khuyến cáo tạm ngưng hoạt động.

Vị quan chức này thông tin thêm rằng sự cố này là do mưa lớn trong những ngày qua.

Trước đó, vào cuối tháng 1, một vụ sập hầm mỏ tương tự tại khu vực này sau các trận mưa lớn cũng đã khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Thời điểm đó, chính quyền CHDC Congo đã đổ lỗi cho lực lượng phiến quân, cáo buộc các nhóm này dung túng cho hoạt động khai thác trái phép mà không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu.

Mỏ Rubaya hiện cung cấp khoảng 15% sản lượng coltan toàn cầu. Đây là một loại khoáng sản thiết yếu được tinh chế thành tantalum - vật liệu có nhu cầu cực kỳ cao trong các ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động, máy tính, linh kiện hàng không vũ trụ và tuabin khí.