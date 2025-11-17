Kinh hoàng cầu sập do quá tải, khả năng tới 70 thợ mỏ thiệt mạng 17/11/2025 05:58

(PLO)- Hàng chục thợ mỏ chạy qua cây cầu tạm bắc qua một rãnh nước lũ khiến cầu không chịu nổi và sập xuống.

Ngày 16-11, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) cho biết cây cầu tại một khu mỏ ở vùng đông nam nước này đã sập do quá tải, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, theo hãng tin AFP.

Lãnh đạo cơ quan nội vụ tỉnh Lualaba - ông Roy Kaumba Mayonde cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 15-11, tại mỏ Kalando ở Mulondo (tỉnh Lualaba, Congo).

“Dù khu vực này bị cấm vào vì mưa lớn và nguy cơ sạt lở, các thợ đào trái phép vẫn cố tình xâm nhập vào mỏ” - ông Mayonde cho biết.

Khi họ chạy qua cây cầu tạm bắc qua một rãnh nước lũ, cầu đã không chịu nổi và sập xuống.

Video cảnh tượng hoảng loạn khi sập cầu ở tỉnh Lualaba, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), ngày 15-11. Nguồn: X

Báo cáo của SAEMAPE - cơ quan giám sát và hỗ trợ các hợp tác xã khai thác - cho biết sự xuất hiện của binh sĩ và tiếng súng tại mỏ Kalando khiến đám đông hoảng loạn. Theo báo cáo, những người rơi khỏi cầu đã “dồn lên nhau, dẫn đến thiệt mạng và bị thương”.

Tuy phía chính phủ xác nhận có 32 người chết, song nguồn tin của hãng Reuters cho hay con số này lên tới 49 người và còn có 20 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó, vào tối 16-11, đài TRT World dẫn lời nguồn tin là quan chức địa phương cho biết đã có tới 70 người thiệt mạng sau vụ việc.

Giới chức tỉnh đã đình chỉ hoạt động khai thác tại khu vực này từ ngày 16-11.

Mỏ này từ lâu đã là tâm điểm tranh chấp giữa thợ đào tự do, một hợp tác xã được lập để tổ chức hoạt động khai thác và đơn vị khai thác hợp pháp.

Hình ảnh do văn phòng tỉnh của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Congo (CNDH) gửi cho AFP cho thấy thợ mỏ đang đào bới thi thể trong rãnh nước, với ít nhất 17 thi thể được đặt trên mặt đất gần đó.

Điều phối viên CNDH tại địa phương, ông Arthur Kabulo, cho biết có hơn 10.000 thợ đào trái phép hoạt động tại Kalando.

Tai nạn tại các mỏ khai thác thủ công không được quản lý chặt chẽ khá phổ biến ở Congo, trong đó hàng chục người tử vong mỗi năm khi thợ mỏ làm việc trong điều kiện thiếu an toàn.