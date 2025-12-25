Đảng Dân chủ kêu gọi ông Trump rút lại quyết định triệu hồi gần 30 vị đại sứ 25/12/2025 06:06

Ngày 24-12, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược quyết định triệu hồi gần 30 đại sứ chuyên nghiệp, cảnh báo động thái này có nguy cơ tạo ra khoảng trống lãnh đạo, qua đó mở đường cho các đối thủ mở rộng ảnh hưởng, theo hãng tin Reuters.

Chính quyền ông Trump tuần này đã yêu cầu các nhà ngoại giao kỳ cựu đang công tác tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trở về nước trong bối cảnh nước này tìm cách điều chỉnh các phái bộ của Mỹ ở nước ngoài phù hợp với ưu tiên “Nước Mỹ trước tiên”.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa cho biết sẽ thay thế các đại sứ bị triệu hồi như thế nào và vào thời điểm nào, trong khi một quan chức cấp cao mô tả đây là “một quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trong một bức thư mà Reuters tiếp cận được, 10 thượng nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho rằng việc triệu hồi trên diện rộng này là chưa từng có tiền lệ trong kỷ nguyên hiện đại của ngành Ngoại giao Mỹ và thiếu một kế hoạch rõ ràng nhằm bảo đảm tính liên tục.

“Những đại sứ này đã chứng minh cam kết thực thi trung thành các chính sách của các chính quyền thuộc cả hai đảng trong nhiều thập niên” - bức thư nêu rõ.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ cảnh báo quyết định này sẽ đẩy số vị trí đại sứ Mỹ đang bỏ trống lên hơn 100, tương đương khoảng một nửa tổng số chức vụ đại sứ trên toàn cầu. Theo các thượng nghị sĩ, trước khi có đợt triệu hồi, đã có khoảng 80 vị trí bị bỏ trống.

Trong thư, các thượng nghị sĩ cảnh báo rằng trong lúc “hơn 100 đại sứ quán Mỹ không có lãnh đạo cấp cao chờ đợi một đại sứ mới”, thì các đối thủ của Mỹ “vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo nước ngoài - những đối tác mà chúng ta trên thực tế đã bỏ mặc”.

Các thượng nghị sĩ cho rằng điều này có thể tạo điều kiện để các đối thủ của Mỹ mở rộng tầm ảnh hưởng và gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ.

Bình luận về bức thư, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc đảng Dân chủ cản trở việc phê chuẩn các đại sứ.