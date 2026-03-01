Iran tuyên bố tấn công 27 căn cứ Mỹ ở Trung Đông 01/03/2026 12:15

(PLO)- IRGC tuyên bố mở đợt tấn công thứ sáu, phóng tên lửa và UAV vào Israel, 27 căn cứ Mỹ; nhiều tiếng nổ ở Dubai, Doha; Israel phát cảnh báo.

Ngày 1-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đang tiến hành đợt tấn công thứ sáu nhằm trả đũa các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel vào lãnh thổ nước này, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Lực lượng này tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công "quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái" nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Cụ thể, các mục tiêu bị tấn công bao gồm 27 căn cứ Mỹ, căn cứ không quân Tel Nof, trụ sở Bộ Chỉ huy quân đội Israel tại khu phố HaKirya (thủ đô Tel Aviv), cùng một tổ hợp công nghiệp quốc phòng quy mô lớn tại thành phố này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công 27 căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Ảnh minh họa: RT

IRGC cảnh báo thêm rằng các lực lượng Iran sẽ "thực hiện bước trả đũa khác biệt và khốc liệt bằng những cái tát liên tiếp khiến đối phương phải ân hận".

Hãng Reuters đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

Cùng thời điểm, theo hãng tin Al Jazeera, người dân tại thủ đô Doha của Qatar cho hay đã ghi nhận ít nhất 11 vụ nổ đã vang lên trên bầu trời thành phố.

Trong khi đó, kênh Channel 12 của Israel đưa tin còi báo động không kích dự kiến sẽ được kích hoạt trên khắp Israel, sau khi Iran phóng tên lửa.

Quân đội Israel đã cảnh báo người dân không chia sẻ vị trí các khu vực bị trúng hỏa lực của Iran, trong bối cảnh các đợt tấn công trả đũa vẫn đang tiếp diễn.

Trong một thông báo mới đăng trên mạng xã hội X, quân đội Israel cũng yêu cầu người dân ở lại trong các hầm trú ẩn, trừ khi có chỉ thị cho phép rời đi.