Kiev: Nga sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh của Mỹ với Ukraine 01/03/2026 06:15

(PLO)- Chánh văn phòng tổng thống Ukraine nói rằng Nga trước đây đã bày tỏ sự sẵn lòng chấp nhận các đảm bảo an ninh do Mỹ đưa ra.

Ngày 28-2, ông Kyrylo Budanov - Chánh văn phòng tổng thống Ukraine - cho biết Nga đã tuyên bố tại các cuộc đàm phán gần đây ở Geneva rằng họ sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về các đảm bảo an ninh hậu chiến cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Ông Budanov nói rằng Moscow trước đây đã bày tỏ sự sẵn lòng chấp nhận các đảm bảo an ninh do Washington đưa ra.

"Trong các cuộc đàm phán trước đây, phía Nga đã trực tiếp nói rằng họ sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh mà Mỹ dành cho Ukraine” - ông Budanov nói.

Cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine nói thêm rằng Nga hiểu rằng họ có thể bị "buộc" phải chấp nhận những đảm bảo đó.

Ông Kyrylo Budanov - Chánh văn phòng tổng thống Ukraine. Ảnh: AFP

Ông Budanov đưa ra phát ngôn trên vài ngày sau cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Geneva vào ngày 26-2, như một phần trong nỗ lực làm trung gian hòa giải hòa bình với Moscow. Nga không tham gia vào các cuộc đàm phán này.

Các phái đoàn được cho là đã thảo luận về vấn đề phục hồi sau chiến sự của Ukraine và kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo, trong đó có sự tham gia của Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hôm 28-2 cho biết thời gian và địa điểm của vòng đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ, Nga và Ukraine sẽ phụ thuộc vào tình hình an ninh ở Trung Đông và mức độ "khả năng ngoại giao thực tế".

Ông Zelensky cho hay ông sẽ đưa ra các chỉ thị mới cho nhóm đàm phán của Ukraine, nhưng không nêu chi tiết những chỉ thị đó là gì.

Hôm 26-2, ông Zelensky nói rằng vòng đàm phán tiếp theo có thể sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào đầu tháng 2. Tuy nhiên, hiện tại, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã bị cuốn vào vòng xoáy xung đột sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn, Kiev khẳng định rằng những đảm bảo an ninh mạnh mẽ và ràng buộc từ các đối tác của họ, đặc biệt là Mỹ, là điều thiết yếu đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Hình thức của những đảm bảo đó vẫn chưa rõ ràng. Trước đây, Moscow đã bác bỏ các đề xuất liên quan an ninh của Ukraine, bao gồm việc Kiev gia nhập NATO hoặc triển khai lực lượng gìn hòa bình châu Âu trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945, mặc dù Tổng thống Zelensky nói rằng đất nước ông đang phải chịu áp lực ngày càng lớn để nhượng bộ.

Ukraine đang tìm kiếm những đảm bảo an ninh vững chắc, cam kết Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ hành động nếu Nga tấn công trở lại sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Trump ngày 28-2 cho biết Washington tin rằng một thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine có thể sớm đạt được.

"Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận Vấn đề chỉ là khi nào. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Nga. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Tôi nghĩ chúng ta đang rất gần, nhưng chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra" - ông Trump nói.

Nga chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.