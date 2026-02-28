Iran nói về thời điểm kết thúc chiến dịch đáp trả Mỹ-Israel 28/02/2026 18:47

(PLO)- Iran tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ kết thúc khi Mỹ và Israel bị đánh bại hoàn toàn, đồng thời cảnh báo coi mọi tài sản của Mỹ là mục tiêu hợp pháp.

Ngày 28-2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chiến dịch quân sự của Iran sẽ tiếp tục “cho đến khi kẻ thù bị đánh bại một cách dứt khoát”, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo IRGC, toàn bộ các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông đã bị tấn công bằng “những đòn đánh mạnh mẽ của tên lửa Iran”.

“Chiến dịch này sẽ được tiến hành không ngừng nghỉ cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn” - tuyên bố nêu rõ.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tên lửa rơi xuống nơi đặt căn cứ hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain ngày 28-2. Ảnh: RT

IRGC đồng thời khẳng định mọi tài sản của Mỹ trên khắp khu vực đều được Iran coi là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang nước này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã kêu gọi người dân rời khỏi thủ đô Tehran trong bối cảnh tình hình an ninh căng thẳng.

“Trước diễn biến hiện nay, người dân nên, trong khả năng có thể và vẫn giữ bình tĩnh, di chuyển tới những địa điểm và thành phố khác nếu có điều kiện" - Hội đồng ra tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn IRNA dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel sáng nay đã nhằm vào “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia” của Iran, bao gồm cả hạ tầng phòng thủ và những địa điểm dân sự tại nhiều thành phố trên khắp cả nước.

“Cuộc tái diễn hành động gây hấn quân sự của Mỹ và chế độ Do Thái nhằm vào Iran là sự vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cộng hòa Hồi giáo Iran coi đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời nhấn mạnh quyền hợp pháp của mình trong việc đáp trả một cách dứt khoát" - tuyên bố nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, “nhân dân Iran luôn thể hiện sự kiên nhẫn và kiềm chế nhằm ngăn leo thang và gìn giữ ổn định khu vực”, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang đang “trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để bảo vệ đất nước và sẽ khiến những kẻ gây hấn phải hối hận vì hành động của mình”.

Tuyên bố cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là “ví dụ rõ ràng của hành vi xâm lược vũ trang”, đồng thời viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ của Iran.

“Phản ứng của Iran sẽ mang tính quyết định, và những kẻ gây hấn sẽ phải trả giá cho các hành động thù địch của họ" - tuyên bố kết luận.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về các tuyên bố trên.

Trước diễn biến an ninh leo thang tại Trung Đông, hàng loạt hãng hàng không quốc tế đã đồng loạt hủy hoặc điều chỉnh lịch bay để bảo đảm an toàn.

Các hãng như Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, Japan Airlines, Qatar Airways, LOT Polish Airlines,... đã hủy nhiều chuyến bay đi và đến các điểm nóng như Tel Aviv, Beirut, Doha, Dubai, cũng như một số nước Vùng Vịnh và Trung Đông, đồng thời điều chỉnh lộ trình khai thác.