Chiến sự Trung Đông: ‘Cơn thịnh nộ’ tên lửa Iran trút khắp vùng Vịnh và Israel; Tehran yêu cầu HĐBA hành động ngăn chặn việc ám sát quan chức, Trung Quốc lên tiếng 19/03/2026 18:16

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nã tên lửa và UAV khắp vùng Vịnh; Trung Quốc lên án việc ám sát ông Larijani là “không thể chấp nhận”; Iran yêu cầu UAE bồi thường vì cho Mỹ sử dụng lãnh thổ.

Để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars (một cơ sở cực kỳ quan trọng và có giá trị của Iran), Tehran ngày 19-3 đã gia tăng áp lực bằng cách tấn công các cơ sở năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh, theo kênh Al Jazeera.

Iran trút “cơn thịnh nộ” xuống vùng Vịnh

Sáng sớm 19-3, tên lửa Iran đã tấn công TP công nghiệp Ras Laffan - cơ sở khí đốt chính của Qatar - gây ra “thiệt hại đáng kể”.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho biết đã xảy ra vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi sau khi một máy bay không người lái (UAV) va chạm vào một tổ máy đang hoạt động tại nhà máy. Vụ việc không gây ra thương vong nào.

Nhà máy lọc dầu Mina Abdullah ở phía nam Kuwait cũng bị UAV tấn công, gây ra hỏa hoạn.

Giới chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) báo cáo về các sự cố tại cơ sở khí đốt Habshan và mỏ dầu Bab do mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống. Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết 1 UAV đã rơi xuống nhà máy lọc dầu Samref tại cảng Yanbu. Bộ này cho biết thêm rằng thiệt hại đang được đánh giá.

Trưa 19-3, quân đội Israel cho biết Iran đã phát động một đợt tấn công tên lửa mới vào Israel, các hệ thống phòng thủ của Israel đang nỗ lực bắn hạ các loại đạn dược này và người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng sẽ nhận được cảnh báo qua điện thoại di động.

Một tòa nhà ở TP Tel Aviv (Israel) bị hư hại sau đợt tấn công tên lửa của Iran hôm 19-3. Ảnh: AFP

Ở chiều ngược lại, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin một vụ tấn công bằng UAV gần TP Malekan ở phía tây bắc Iran đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Liên quan các vụ tấn công vào mỏ khí đốt Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-3 tuyên bố Israel sẽ không tiếp tục tấn công địa điểm này.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sau khi Iran nhắm vào cơ sở khí đốt chính của Qatar, ông Trump nói rằng Mỹ không hề biết trước về cuộc tấn công của Israel, và Qatar hoàn toàn không liên quan cũng như không hề hay biết việc này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Israel tiến hành cuộc tấn công do phẫn nộ trước những gì đang diễn ra tại Trung Đông.

Theo ông Trump, chỉ một phần nhỏ cơ sở của mỏ bị hư hại. Ông nhấn mạnh Israel sẽ không tiếp tục tấn công mỏ khí đốt South Pars trừ khi Iran đưa ra quyết định thiếu khôn ngoan là tấn công một bên hoàn toàn vô tội, trong trường hợp này là Qatar.

Trung Quốc lên án việc ông Larijani bị ám sát

Ngày 19-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nói rằng việc sát hại các lãnh đạo Iran và tấn công vào mục tiêu dân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Lâm nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trước đó, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel.

Phản hồi trước tuyên bố từ phía Israel rằng quân đội nước này được phép tấn công và tiêu diệt bất kỳ quan chức Iran nào mà không cần phê duyệt, ông Lâm nói rằng Trung Quốc “bị sốc” trước những phát biểu như vậy.

Người phát ngôn nói thêm rằng trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông leo thang, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi mạnh mẽ một lệnh ngừng bắn sớm và chấm dứt các hành động thù địch.

Trung Quốc kêu gọi các bên xung đột ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự và tránh đẩy tình hình khu vực vào trạng thái mất kiểm soát, ông Lâm nhấn mạnh.

Iran yêu cầu UAE bồi thường

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani. Ảnh: UN

Tehran yêu cầu UAE bồi thường thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ UAE, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Amir-Saeid Iravani viết trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.

Trong thư, ông Iravani cho rằng việc cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công đã khiến UAE thực hiện “một hành vi sai trái theo luật quốc tế, kéo theo trách nhiệm của quốc gia”.

“Những hành động trái pháp luật của UAE trên trường quốc tế đã dẫn đến trách nhiệm theo luật pháp quốc tế và đòi hỏi phải khắc phục hậu quả, bao gồm việc bồi thường cho toàn bộ thiệt hại vật chất và phi vật chất gây ra cho Iran” - hãng NourNews ngày 19-3 dẫn nội dung bức thư.

UAE chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Iravani cũng gửi một bức thư tới Hội đồng Bảo an LHQ, cáo buộc cơ quan này giữ im lặng trước việc các quan chức cấp cao của Iran bị ám sát, theo hãng tin Mehr.

Trong thư, ông Iravani cho rằng sự thiếu hành động của Hội đồng đã tiếp thêm động lực cho Israel trong việc nhắm mục tiêu vào các quan chức.

Ông Iravani cảnh báo rằng nếu không bị ngăn chặn, các vụ ám sát có thể trở nên bình thường hóa và lan sang các quốc gia khác.