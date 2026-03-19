Giám đốc chống khủng bố vừa từ chức ở Washington: Israel kéo Mỹ vào cuộc chiến với Iran 19/03/2026 09:41

(PLO)- Ông Joe Kent - người vừa từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ - cho rằng không có lý do để tin rằng Iran sẽ tấn công Mỹ nếu không bị khiêu khích và Israel đã kéo Mỹ vào cuộc chiến với Iran.

Trong chương trình Tucker Carlson Show của đài Fox News ngày 18-3, ông Joe Kent đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ hôm 17-3 do lo ngại về nguy cơ chiến tranh với Iran.

Trong chương trình, ông Kent lên tiếng rằng ông cảm thấy Israel đã kéo Mỹ vào cuộc xung đột hiện nay với Israel.

Ông Kent chỉ ra những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người trước đó trong tháng này lập luận rằng Iran là mối đe dọa cận kề, với lý do Mỹ tin rằng Iran sẽ đáp trả (kể cả các mục tiêu của Mỹ) nếu Israel tấn công.

Tuy nhiên, ông Kent cho rằng lập luận này là sai lầm, bởi theo ông, không có cơ sở để coi Iran là mối đe dọa cận kề khi nước này sẽ không tấn công nếu không bị khiêu khích.

Ông Joe Kent - người vừa từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ liên quan cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Ảnh: BLOOMBERG

Khi được hỏi về việc liệu mối đe dọa cận kề mà ông Rubio đề cập có phải đến từ Israel thay vì Iran hay không, ông Kent đáp: “Chính xác. Và tôi nghĩ điều này phản ánh vấn đề rộng hơn: ai mới là người thực sự kiểm soát chính sách của chúng ta ở Trung Đông”.

Ông Kent cũng cho rằng cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran trước khi bị hạ sát.

“Tôi không phải là người hâm mộ cố Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Khamenei, tuy nhiên, ông ấy đã kiềm chế chương trình hạt nhân nước này. Ông ấy đã ngăn cản họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu loại bỏ ông ta, nếu giết ông ta một cách quyết liệt, người dân sẽ ủng hộ chế độ đó” - ông Kent nói.

Khi được hỏi liệu Iran có sắp sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, ông Kent trả lời rằng "không, họ không có", nói thêm rằng chiến lược của Iran là "không hoàn toàn từ bỏ chương trình hạt nhân".

Nhà Trắng và Israel chưa bình luận về phát ngôn của ông Kent, phát ngôn đầu tiên kể từ khi ông từ chức.

Ông Kent đã đề cập nhiều đến Israel trong thư từ chức. Bức thư này vấp phải chỉ trích mạnh mẽ vì bị cho là mang tính bài Do Thái.

“Lương tâm của tôi không thể nào ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không hề gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ” - ông Kent viết.

Trong thư, ông Kent cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đánh lừa về mức độ đe dọa từ Iran. Ông Kent đổ lỗi cho một số cơ quan truyền thông, cũng như các quan chức cấp cao của Israel và các nhóm vận động hành lang, đã khiến ông Trump từ bỏ chương trình nghị sự “Nước Mỹ trước tiên”.

“Vòng lặp thông tin này đã được sử dụng để khiến ông tin rằng Iran là mối đe dọa cận kề đối với Mỹ và rằng nếu ra tay ngay lúc này sẽ có một con đường rõ ràng dẫn tới chiến thắng nhanh chóng” - ông Kent viết.

Tổng thống Trump hôm 17-3 đã chỉ trích ông Kent gay gắt.

“Tôi luôn nghĩ ông ấy là người tốt, nhưng cũng luôn cho rằng ông ấy yếu kém về an ninh. Việc ông ấy rời đi là điều tốt, bởi ông ấy cho rằng Iran không phải là mối đe dọa” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.