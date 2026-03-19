Mỏ khí đốt lớn nhất thế giới của Iran và loạt cơ sở dầu khí vùng Vịnh bị tấn công, giá dầu tăng mạnh 19/03/2026 05:26

(PLO)- Sau khi mỏ khí đốt South Pars của Iran bị tấn công, Tehran đã đáp trả bằng cách nhắm vào các cơ sở dầu khí của các nước vùng Vịnh.

Theo kênh Al Jazeera, giá dầu đã tăng vọt sau cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của Iran ngày 18-3 trong bối cảnh lo ngại cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài.

Tính đến 5 giờ sáng 19-3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô chuẩn quốc tế Brent đã tăng gần 7% lên 110,4 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,61% lên 99,82 USD/thùng. Đây là mức chênh lệch giá lớn nhất giữa hai đơn vị dầu kể từ tháng 5-2019 do lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở khí đốt tự nhiên liên quan mỏ khí đốt ngoài khơi South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr (miền nam Iran) - đã bị tấn công.

Truyền thông Israel thì đưa tin vụ tấn công do Israel thực hiện với sự đồng thuận của Mỹ, mặc dù cả hai nước đều không trực tiếp nhận trách nhiệm.

Mỏ khí đốt ngoài khơi South Pars của Iran. Ảnh: AFP

Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí ở Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Iran đã liệt kê một loạt các cơ sở dầu khí nổi bật trong khu vực mà nước này gọi là "mục tiêu trực tiếp và hợp pháp", bao gồm Nhà máy lọc dầu Samref và Khu phức hợp hóa dầu Jubail của Saudi Arabia, Mỏ khí Al Hosn của UAE, và Khu phức hợp hóa dầu Mesaieed, Công ty Mesaieed Holding và Ras Laffan của Qatar.

Iran nhấn mạnh rằng các cơ sở này cần được sơ tán ngay lập tức trước khi Iran tấn công trong những giờ tới.

Cuối ngày 18-3 (tức sáng sớm 19-3 theo giờ Việt Nam), chính quyền Qatar báo cáo về một vụ cháy tại cơ sở khí đốt Ras Laffan của nước này sau một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Bộ Nội vụ Qatar sau đó cho biết đám cháy đã được kiểm soát.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh QatarEnergy báo cáo "thiệt hại trên diện rộng" sau khi Khu công nghiệp Ras Laffan bị tên lửa Iran tấn công. Saudi Arabia cho biết nước này đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh và ngăn chặn 1 vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở khí đốt ở phía đông nước này, theo hãng tin Reuters.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, cùng với các cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào các nước láng giềng vùng Vịnh, đã làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ Trung Đông và buộc phải ngừng sản xuất.

Nếu tình trạng gián đoạn này khiến giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao trong thời gian dài, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế toàn cầu có thể phải đối mặt làn sóng lạm phát.

Giao tranh đã làm gián đoạn hầu hết các chuyến vận chuyển qua Eo biển Hormuz, nơi 20% nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua. Tổng sản lượng dầu bị cắt giảm ở Trung Đông ước tính từ 7 triệu đến 10 triệu thùng mỗi ngày, tương đương từ 7% đến 10% nhu cầu toàn cầu.

Đáp lại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vào đầu ngày 18-3 về việc miễn trừ luật vận tải biển Jones Act trong 60 ngày, tạm thời cho phép các tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển nhiên liệu, phân bón và các hàng hóa khác giữa các cảng của Mỹ.