VIDEO: Iran tấn công tên lửa vào Israel 08/06/2026 05:46

Iran ngày 7-6 đã phóng một loạt tên lửa vào Israel nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, theo đài RT.

Cuộc tấn công diễn ra vào cuối ngày 7-6, sau nhiều ngày Lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành các đợt không kích và chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon, bao gồm các cuộc oanh tạc dữ dội nhằm vào thủ đô Beirut.

Israel ngày 7-6 cho biết đã phát hiện nhiều vật thể bay đang lao tới và đã kích hoạt các hệ thống phòng không tại nhiều địa điểm. Các đoạn video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran bay qua miền đông Lebanon, trong khi một số quả đạn cũng được quan sát từ thủ đô Beirut của Lebanon.

Video tên lửa Iran bay qua miền đông Lebanon, hướng tới Israel. Nguồn: RT

Video tên lửa Iran bay qua Lebanon, hướng tới Israel. Nguồn: RT

Iran tuyên bố cuộc tấn công chỉ là một “lời cảnh báo” đối với Israel và sẽ có thêm những “đòn giáng mang tính hủy diệt” nếu Tel Aviv tiếp tục tấn công Lebanon.

“Nếu nước này mở rộng các cuộc tấn công trong khu vực hoặc đáp trả hành động của Iran, họ sẽ phải hứng chịu những đòn giáng còn nặng nề và đáng tiếc hơn, đồng thời các cuộc tấn công mang tính hủy diệt sẽ được tiến hành nhằm vào chính quyền đó và những bên ủng hộ họ” - theo tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Khatim Al-Anbiya của Iran.

Nhiều hãng truyền thông đưa tin Israel đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả cuộc tấn công, bao gồm việc tìm kiếm sự chấp thuận từ Mỹ để tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.

Dù chưa có phản ứng chính thức nào được công bố, nhiều quan chức cấp cao Israel đã tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công này. “Đêm nay Tehran phải bốc cháy!” - Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Itamar Ben-Gvir, viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cả hai bên kiềm chế. Ông nói với đài Fox News rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Beirut không được phối hợp với Washington. Đồng thời, ông cũng hối thúc Tehran dừng các hành động hiện nay, quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một “thỏa thuận”.

Nhà báo Barak Ravid của trang Axios viết trên mạng xã hội X rằng ông Trump nói rằng ông đã “gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để yêu cầu Israel không tấn công đáp trả”.