Chiến sự Nga - Ukraine 9-6: UAV Nga không kích gần nhà máy điện hạt nhân Chornobyl; Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ukraine nêu 5 điều kiện chấm dứt xung đột 08/06/2026 07:28

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; UAV Nga không kích gần nhà máy điện hạt nhân Chornobyl; Ukraine tấn công lính đánh thuê của Nga ở Zaporizhzhia.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

UAV Nga không kích gần nhà máy điện hạt nhân Chornobyl

Ngày 7-6, Công ty Vận hành Điện hạt nhân Quốc gia Ukraine (Energoatom) nói rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã làm hư hại một phần kho lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng gần nhà máy điện hạt nhân Chornobyl của Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Kho lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng gần nhà máy điện hạt nhân Chornobyl sau cuộc tấn công ngày 7-6. Ảnh: TELEGRAM

Theo thông tin mà Ukraine cung cấp cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), vụ tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà tiếp nhận nhiên liệu, nằm cách nơi lưu trữ "khối lượng lớn vật liệu hạt nhân" chỉ vài mét.

Theo Energoatom, chiếc UAV đã đánh trúng cơ sở này vào khoảng 2 giờ 10 phút sáng 7-6 theo giờ địa phương. Cuộc tấn công đã phá hủy một phần tòa nhà tiếp nhận các thùng chứa của cơ sở, dù tại thời điểm đó không có nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nào được lưu trữ tại đây.

Sau vụ tấn công, một đám cháy với diện tích khoảng 40 m² đã bùng phát và sau đó được dập tắt. Theo Energoatom, không có nhân viên nào bị thương.

Cơ sở Lưu trữ Nhiên liệu Hạt nhân Đã qua sử dụng Tập trung được thiết kế để lưu trữ dài hạn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết sẽ thông báo vụ việc tới các đối tác quốc tế và kỳ vọng sẽ có "sự lên án mạnh mẽ trên toàn thế giới cũng như áp lực gia tăng đối với bên gây hấn".

"Tính đến thời điểm hiện tại, không ghi nhận mức phóng xạ vượt ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, rõ ràng có một điều đã vượt xa mọi giới hạn, đó là sự ngạo mạn vốn đã ở mức rất cao của Nga" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Nga tập kích khắp Ukraine, nhiều người thương vong

Giới chức địa phương Ukraine cho biết các đợt không kích của Nga trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua đã làm 8 thiệt mạng và 61 người bị thương.

Zaporizhzhia là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 1 người chết và 25 người bị thương, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov cho biết. Nhà chức trách cũng ghi nhận 165 báo cáo về thiệt hại đối với nhà ở, phương tiện và cơ sở hạ tầng dân sự.

Nạn nhân thiệt mạng là một tài xế taxi địa phương. Theo ông Fedorov, chiếc xe đã bị quân đội Nga cố ý "săn đuổi" bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Thương vong xảy ra trong bối cảnh Nga mở thêm một đợt tấn công UAV quy mô lớn trong đêm. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 236 UAV, trong đó 215 chiếc bị bắn hạ. Có 17 UAV đánh trúng mục tiêu tại 13 địa điểm, còn mảnh vỡ UAV được ghi nhận tại 9 khu vực khác.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga làm 2 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Ở tỉnh Mykolaiv, Tỉnh trưởng Vitalii Kim cho biết 1 người chết và 5 người bị thương sau các đợt tấn công bằng UAV FPV và UAV tấn công, Tỉnh Kherson ghi nhận 14 người bị thương.

Theo Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin, các khu dân cư ở Kherson đã bị tấn công, làm hư hại 8 tòa chung cư và 15 ngôi nhà riêng.

Nga cũng tập kích tỉnh Kharkiv, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov. Nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy hoặc hư hại.

Tại tỉnh Sumy, 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết nhà ở, phương tiện và các công trình dân sự đều bị ảnh hưởng.

Tỉnh trưởng Oleksander Hanzha cho biết các cuộc tấn công bằng UAV và bom dẫn đường của Nga tại tỉnh Dnipropetrovsk đã làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Tại tỉnh Odessa, lực lượng Nga nhắm vào các mục tiêu dân sự, gồm nhà ở, đường ống khí đốt và một công trình trong khuôn viên nhà thờ, khiến 1 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Kiper.

Trong khi đó, một UAV Nga đã đánh trúng trạm xăng ở tỉnh Chernihiv, làm một phụ nữ bị thương, Tỉnh trưởng Viacheslav Chaus cho biết.

Ukraine tấn công lính đánh thuê của Nga ở Zaporizhzhia

Hãng thông tấn TASS ngày 7-6 dẫn thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Nga rằng quân đội Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công một nhóm lính đánh thuê nước ngoài đã đầu hàng lực lượng Nga tại tỉnh Zaporizhzhia.

Nguồn tin cho biết đã có nỗ lực cứu chữa những người nước ngoài bị thương nặng, nhưng không thành công.

Theo phía Nga, các UAV Ukraine đã liên tục giám sát khu vực nơi nhóm người nước ngoài đầu hàng trong thời gian dài. Sau đó, nhóm này được đưa ra khỏi khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát.

Tuy nhiên, phía Nga cáo buộc quân đội Ukraine tiếp tục theo dõi và xác định vị trí của họ, rồi tiến hành một loạt đòn tấn công bằng UAV.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Cùng ngày, giới chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Lực lượng Ukraine đã pháo kích 10 lần vào lãnh thổ DPR trong 24 giờ qua, làm 5 dân thường bị thương.

"Đã ghi nhận 10 cuộc tấn công vũ trang do các lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện. Có 5 dân thường bị thương" - theo Cơ quan Ghi nhận Tội ác Chiến tranh của Ukraine.

Theo cơ quan này, nhiều ô tô, xe tải, phương tiện chuyên dụng cùng hai cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Tổng cộng, lực lượng Ukraine đã bắn 10 quả đạn thuộc nhiều chủng loại khác nhau vào lãnh thổ DPR.

Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ukraine nêu 5 điều kiện chấm dứt xung đột

Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ukraine gặp nhau tại thủ đô London (Anh) ngày 7-6. Ảnh: TELEGRAM

Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ukraine ngày 7-6 đã ra tuyên bố chung nêu 5 điều kiện cần được đáp ứng giữa Kiev và Moscow nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau chuyến thăm của ông Zelensky đến London để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, đồng thời tham gia cuộc họp theo khuôn khổ E3 với lãnh đạo Anh, Pháp và Đức.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những bước tiến gần đây của Ukraine trên chiến trường, cũng như việc Kiev ứng dụng "mang tính đột phá" công nghệ UAV.

Các bên cũng thảo luận về cách phối hợp hiệu quả hơn để hỗ trợ Ukraine dựa trên những nhu cầu ưu tiên của Kiev trước hàng loạt hội nghị quốc tế sắp tới, bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G7.

Tuyên bố chung nêu 5 điều kiện cần thiết để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Điều kiện đầu tiên là Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và toàn diện". Điều kiện thứ hai là các cuộc đàm phán phải được khởi động trên cơ sở đường tiếp xúc hiện tại giữa hai bên, tương tự đề xuất trong thư ngỏ của ông Zelensky gửi ông Putin.

"Thứ ba, Ukraine phải có các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và mang tính ràng buộc pháp lý sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực" - tuyên bố cho biết, đồng thời kêu gọi triển khai một lực lượng đa quốc gia để giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Điều kiện thứ tư yêu cầu Nga bồi thường những thiệt hại gây ra trong suốt cuộc chiến.

"Thứ năm, các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo đảm trong bất kỳ thỏa thuận nào. Mọi nội dung đàm phán liên quan Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đều cần có sự đồng thuận của EU cùng các quốc gia thành viên, cũng như các đồng minh NATO tương ứng" - theo tuyên bố.