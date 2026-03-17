Quan chức chống khủng bố hàng đầu Mỹ từ chức vì cuộc chiến ở Iran 17/03/2026 21:41

(PLO)- Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent dường như là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ chức liên quan cuộc chiến ở Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 17-3, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent thông báo từ chức, viện dẫn sự hoài nghi về cuộc chiến của Mỹ hiện nay với Iran, theo tờ The Hill.

“Lương tâm của tôi không thể nào ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không hề gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ” - ông Kent viết.

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X

Ông Kent cũng chia sẻ một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nêu rõ rằng mặc dù ông ủng hộ “các giá trị và chính sách đối ngoại mà [tổng thống] đã vận động tranh cử” vào năm 2016, 2020 và 2024, nhưng ông không đồng ý với quyết định của Tổng thống Trump về việc phát động chiến dịch ở Iran.

“Tôi cầu mong ông sẽ suy ngẫm về những gì chúng ta đang làm ở Iran, và chúng ta đang làm điều đó vì ai. Thời điểm hành động táo bạo đã đến. Ông có thể đảo ngược tình thế và vạch ra một con đường mới cho quốc gia chúng ta, hoặc ông có thể để chúng ta trượt dài hơn nữa về phía suy thoái và hỗn loạn. Ông nắm giữ quyền quyết định” - theo ông Kent.

Với thông báo trên, ông Kent dường như là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Trump từ chức liên quan cuộc chiến ở Iran.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Ông Kent là cựu thành viên Lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh và từng hai lần tranh cử vào Hạ viện Mỹ. Ông Kent được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Tổng thống Trump vào năm ngoái với tỉ lệ 52-44 phiếu. Trước đó, ông Kent từng là Chánh văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard.

Ông Kent phục vụ trong quân đội hai thập niên và hoàn thành gần chục lần triển khai chiến đấu, nhận được sáu huân chương đồng. Sau đó, ông làm sĩ quan bán quân sự cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).