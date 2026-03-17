Chiến sự Trung Đông ngày 18: Ông Trump chỉ trích đồng minh liên quan eo biển Hormuz, nhắc tên lãnh đạo Anh, Pháp; Iran cáo buộc các nước láng giềng ‘tiếp tay’ Mỹ 17/03/2026 06:00

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng trong bối cảnh thương vong tăng cao; Ông Trump bất ngờ vì Iran tấn công vùng Vịnh; Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo ủng hộ mình.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục nóng trên thực địa và trong phát ngôn của các bên.

Không kích dồn dập, thương vong tăng cao

Cột khói bốc lên từ Sân bay Quốc tế Dubai ở Dubai (UAE) ngày 16-3. Ảnh: AFP

Các cuộc không kích ở Trung Đông vẫn tiếp diễn trong đêm 16, rạng sáng 17-3, theo kênh Al Jazeera.

Rạng sáng 17-3, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo đã chặn và vô hiệu hóa 21 UAV trong đêm.

Còi báo động không kích tiếp tục vang lên ở miền trung và miền bắc Israel suốt đêm 16-3.

Tối 16-3, Qatar cho biết đã đánh chặn 13 tên lửa đạn đạo và một số UAV được phóng từ Iran.

Hezbollah ngày 16-3 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào binh lính và phương tiện của Israel tại ít nhất 3 thị trấn biên giới của Lebanon sau khi quân đội Israel tuyên bố bắt đầu “các hoạt động trên bộ hạn chế” ở Lebanon.

Ở chiều ngược lại, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir nói rằng Israel “quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch ở Lebanon cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra”.

Cùng ngày, Lực lượng không quân Israel đã ném bom trụ sở của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở thủ đô Tehran (Iran), theo tờ The Times of Israel.

Thương vong do cuộc xung đột cũng tiếp tục gia tăng.

. Iran: Ngoại trưởng Iran cho biết hàng trăm dân thường, trong đó có hơn 200 trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu.

. Lebanon: Ít nhất 886 người thiệt mạng kể từ ngày 2-3.

. Iraq: Ít nhất 47 người thiệt mạng, chủ yếu là binh sĩ Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF). Ngoài ra có 1 binh sĩ Pháp tử vong trong vụ tấn công vào căn cứ quân sự tại khu vực Kurdistan.

. Israel: Ít nhất 15 người thiệt mạng, gồm 9 người do tên lửa đánh trúng tòa nhà dân cư ở Beit Shemesh và 2 binh sĩ tử vong tại miền nam Lebanon ngày 8-3.

. Mỹ: 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu. Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đại úy Tim Hawkins ngày 16-3 nói rằng khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ đầu xung đột, trong đó có 10 người bị thương nặng.

. UAE: 1 người thiệt mạng khi tên lửa rơi trúng phương tiện tại Abu Dhabi. Trước đó, 6 người mang quốc tịch UAE, Pakistan, Nepal và Bangladesh cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

. Kuwait ghi nhận 6 người thiệt mạng

. Oman: 1 công dân Ấn Độ thiệt mạng khi UAV tấn công tàu chở dầu cách bờ biển Oman 52 hải lý. Ngoài ra, 2 công dân nước ngoài tử vong khi UAV rơi tại quận Sohar.

Saudi Arabia: 2 người thiệt mạng sau khi đầu đạn quân sự đánh trúng cơ sở dân cư tại Al-Kharj ngày 8-3.

Bahrain: 1 người thiệt mạng do mảnh vỡ tên lửa tại một khu công nghiệp và 1 người thiệt mạng sau cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Manama.

Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo ủng hộ

Ngày 16-3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Ali Larijani viết thư kêu gọi các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo xem xét lại lập trường đối với Iran, theo hãng thông tấn WANA.

Ông Larijani kêu gọi lãnh đạo các quốc gia khác “suy nghĩ về tương lai của thế giới Hồi giáo”.

“Ngày nay, cuộc đối đầu là giữa Mỹ và Israel ở một bên và các lực lượng kháng cự ở bên kia. Các bạn biết rằng Mỹ không trung thành với bất kỳ ai, và Israel là kẻ thù của các bạn. Hãy dừng lại một chút và suy ngẫm về chính mình cũng như tương lai của khu vực. Iran chân thành trong lời khuyên dành cho các bạn và không tìm cách thống trị các bạn” - ông Larijani viết.

Quan chức này cho rằng Iran đã phải hứng chịu điều mà ông mô tả là “sự xâm lược của Mỹ và lực lượng Do Thái phục quốc”, mà theo ông nhằm mục tiêu làm tan rã Iran. Ông cũng chỉ trích điều ông gọi là sự ủng hộ hạn chế từ các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo trong suốt cuộc khủng hoảng.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc các quốc gia láng giềng cho Mỹ đặt lực lượng quân sự trên lãnh thổ đã tiếp tay cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran và kêu gọi họ làm rõ lập trường.

“Có thông tin cho rằng một số quốc gia láng giềng cho Mỹ đặt lực lượng và cho phép tiến hành các cuộc tấn công vào Iran cũng đang tích cực khuyến khích cuộc tấn công này. Lập trường cần được làm rõ ngay lập tức” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Ông Trump chỉ trích đồng minh liên quan eo biển Hormuz

Ngày 16-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại Nhà Trắng về cuộc chiến ở Iran, chỉ trích các đồng minh vì đã từ chối yêu cầu của ông về việc cử tàu chiến hỗ trợ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, theo đài CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 16-3 ở Nhà Trắng. Ảnh: Aaron Schwartz/UPI/Shutterstock

“Một số nước rất hào hứng với điều đó, một số thì không. Một số là những quốc gia mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm qua. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài, nhưng họ lại không mấy hào hứng” - ông Trump nói.

“Tôi không gây sức ép mạnh với họ, vì quan điểm của tôi là chúng tôi không cần bất kỳ ai. Chúng tôi là quốc gia mạnh nhất thế giới. Chúng tôi có quân đội mạnh nhất thế giới, vượt xa phần còn lại. Chúng tôi không cần họ” - theo ông Trump.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chính quyền của ông sẽ cung cấp danh sách các quốc gia đã đồng ý hỗ trợ.

Tổng thống Trump nói rằng ông không hài lòng với Thủ tướng Anh Keir Starmer vì đã từ chối gửi thiết bị quân sự đến Trung Đông khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu.

“Tôi rất ngạc nhiên với Anh vì hai tuần trước, tôi đã nói với họ, ‘Tại sao các ông không gửi một vài tàu sang?’ Và họ thực sự không muốn làm điều đó” - ông Trump nói với các phóng viên.

Gọi Anh là “đồng minh lâu đời nhất” của Mỹ, ông Trump nói rằng Mỹ đã chi “rất nhiều tiền” cho NATO và bảo vệ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. “Tôi nghĩ điều đó thật tồi tệ” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng chấm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron “8 điểm” về mức độ ủng hộ nỗ lực tại eo biển Hormuz.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy. Trên thang 10, tôi nói ông ấy khoảng 8 điểm” - ông Trump nói.

Ông Trump bày tỏ sự ngạc nhiên trước các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận.

“Ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng không nghĩ họ sẽ tấn công. Các nước đó trung lập. Họ đã sống chung với nhau nhiều năm rồi” - tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng lần nữa nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Iran “sẽ sớm kết thúc thôi”.