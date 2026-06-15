Ông Trump điện đàm với ông Putin, Zelensky trước thềm thượng đỉnh G7 15/06/2026 05:42

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cùng ngày.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14-6, thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky kéo dài khoảng 30 phút, trong đó ông Zelensky chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump.

“Đó không chỉ là lời chúc mừng. Chúng tôi đã thảo luận nhiều chủ đề quan trọng: về chiến sự, nguồn gốc của nó, các cơ hội ngoại giao và lập trường của các đối tác. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Rất chi tiết” - ông Zelensky nói sau cuộc điện đàm.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BLOOMBERG/WHITE HOUSE/TASS

Ông Zelensky mô tả cuộc điện đàm là “tuyệt vời” và cho biết ông và ông Trump đã nhất trí tiếp tục thảo luận các ý tưởng về hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới tại Pháp.

“Chúng tôi đã thảo luận về những gì có thể giúp mang lại hòa bình gần hơn ngay bây giờ, và tôi đã thông báo cho Tổng thống [Trump] về những diễn biến mới nhất trên chiến trường và vị thế của chúng tôi đã được củng cố như thế nào” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nói rằng điều quan trọng là phải đảm bảo sự ủng hộ của Mỹ đối với nỗ lực tìm kiếm hòa bình của Ukraine, cùng với các đồng minh châu Âu.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm tiến tới chấm dứt chiến sự đã bị đình trệ khi Washington vẫn tập trung vào cuộc xung đột ở Iran. Tuy nhiên, ông Zelensky đã nói trong những tuần gần đây rằng sự thay đổi cục diện trên chiến trường theo hướng có lợi cho Ukraine đã mở ra cơ hội để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Cùng ngày 14-6, Điện Kremlin thông báo rằng ông Trump cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng thông tấn TASS.

Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho hay cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài 55 phút và "mang tính chất thân thiện". Ông Ushakov cũng cho biết Putin đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Trump một cách "không chính thức" và ca ngợi Đệ nhất phu nhân Melania Trump vì những nỗ lực của bà trong việc đoàn tụ các gia đình trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tập trung vào quan hệ song phương và tình hình quốc tế.

“Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các vấn đề then chốt liên quan tình hình quốc tế hiện nay, sự phát triển của các thỏa thuận song phương Nga-Mỹ, và các cuộc tiếp xúc có thể có giữa đại diện hai bên” - ông Ushakov cho biết.

Theo trợ lý Điện Kremlin, ông Trump nói với ông Putin rằng ông sẵn sàng gây áp lực lên cả các đối tác châu Âu và Kiev nhằm chấm dứt tình trạng thù địch. Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ quan điểm rằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ mở ra triển vọng cho một cấp độ mới trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, theo ông Ushakov.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dân sự của Nga cản trở các nỗ lực ngoại giao và sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Các cuộc điện đàm giữa Trump và các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp. Ukraine dự kiến ​​sẽ là chủ đề trọng tâm trong bối cảnh các nỗ lực đang diễn ra nhằm đảm bảo thêm hỗ trợ quân sự cho Kiev và chấm dứt cuộc chiến.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump dự kiến ​​sẽ đến Evian-les-Bains (Pháp) tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 15 đến 17-6. Chưa có cuộc gặp song phương nào giữa ông Trump và ông Zelensky được lên lịch, mặc dù các quan chức cho biết hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh.